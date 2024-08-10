賴清德指「非核家園不是意識形態」　葉元之：總統直接打臉卓榮泰？

▲葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，開場致詞時就直指「非核家園」不是民進黨的意識形態。國民黨立委葉元之表示，行政院長卓榮泰上次總質詢時還曾與他激辯，堅持「做最終決策的人當然是行政院長」，現在不但是總統打臉行政院長，也再次證明了，台灣的憲政體制已經變成真正的總統制，而且是「總統有權無責、政院有責無權」，總統不到國會報告，就會有憲政危機。

葉元之表示，在審查覆議案期間，他利用質詢向卓榮泰強調，民主政治就是要權責相符，依現行制度，我國是總統制，總統才是實際做決策的人，有義務到立法院做國情報告。

當時葉元之即舉例，賴清德成立「國家氣候變遷對策委員會」，做出來的決策，要求行政院來執行，卓榮泰敢拒絕嗎？卓榮泰則堅持，自己才是最高行政首長，「重大政策可以跟總統很深入討論」、「決定在行政院」。

葉元之指出，昨天總統府召開「國家氣候變遷對策委員會」，賴清德跳過行政院長，直接對能源政策下指導棋，還要求台電提前4年完成「韌性電網計畫」，這還不是最高行政首長？

葉元之表示，一個實際上做決定的總統，卻連到立法院到國情報告都不願意，還要聲請釋憲，試圖用大法官的力量來迴避自己到國會報告義務，實在是違背權責相符的民主價值。

葉元之強調，中央研究院前院長李遠哲、和碩科技董事長童子賢，都已再三強調維持核電的必要性，與在野黨的主張並沒有很大差異，賴清德既然要轉彎，就儘快指示台電最好配套，例如修改核管法及蓋好核二乾式儲存槽，以免缺電造成全民受害。

