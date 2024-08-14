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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

籲政府花5億買轉播權！　葉元之喊：組「奧運轉播國家隊」

▲▼ 國民黨立委葉元之召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨立委葉元之召開「政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳」記者會。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

本屆中華奧運代表隊共斬獲2金、5銅7面獎牌，但許多民眾抱怨無法欣賞奧運轉播，立法委員葉元之、台藝大廣電系教授賴祥蔚、中華傳播管理學會理事長莊伯仲今14日為此召開記者會指出，奧運的轉播權利金大概五億左右，有人說政府很窮，但政府光補助私人拍攝劇集「零日攻擊」都補助了一億多，到底看奧運的人比較多，還是看零日攻擊的比較多？呼籲政府應組「奧運轉播國家隊」。

葉元之表示，這次奧運由特定平台花五億買下奧運轉播權，教育部補助8000萬，但大多數人仍看不到比賽，「這就是政府需要檢討的地方。」政府應主動出擊，於下次洛杉磯奧運會，由國家直接出面把轉播權買下來，再跟各個電視台或網路平台合作組成「奧運轉播國家隊」，讓奧運真正進入到每一個家庭的客廳，確保民眾在台灣各個角落都可以隨時隨地來幫選手加油。

葉元之強調，奧運的轉播權利金大概五億左右，有人說政府很窮、沒有這個五億，但政府光補助私人拍攝劇集「零日攻擊」都補助了一億多，到底看奧運的人比較多，還是看零日攻擊的比較多？

他指出，愛爾達花了五億得到轉播權，政府才補助八千萬，當然不夠，愛爾達是民間公司，他肯定愛爾達對運動轉播的努力，但他強調的是政府的角色，為什麼花了錢還是讓大家看不到比賽，就是機制需要檢討。

莊伯仲則強調，5億奧運轉播權利金事實上很便宜，根據IOC資料，上屆東京奧運，國際奧委會收入76億美元，61%是賽事轉播，30%是廠商贊助，只是各國將轉播權利金視為最高機密而不輕易揭露。但完全主張應使用者付費才是公平正義並不合理。畢竟國際奧會授權轉播時就強調要求要有無線轉播，以符合賽事精神，同時推廣奧運賽事，避免被資本雄厚媒體壟斷。

賴祥蔚也說，肯定愛爾達虧錢都要轉播奧運，愛爾達再轉播，有一部分成本轉嫁給中華電信，也是賠錢，但這該是政府做的事，只是中華電信扛了下來。他並舉英超轉播為例，英國通訊管理局（Ofcom）曾做成決議，獲得英超重要精彩賽事轉播權的機構，再轉播時必須針對優質節目一定要再轉播，同時要做到公開透明。任何人獲得英超轉播權，轉播之後，必須提交報告，授權再轉播的過程當中是否做到公開透明。但相較之下，NCC對於奧運轉播問題幾乎完全沒有過問。難道是因為代理主委不方便過問太多？
 

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