國語辭典頻被葉元之抓錯！　教育部9月辦「全民來找碴」

▲立委葉元之。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

教育部國語辭典頻出包，國民黨立委葉元之上個月質詢時建議，請教育部舉辦「全民來找碴」活動，提供獎勵，讓全民一起來抓錯。葉元之今（19日）透露，他收到教育部來函，確定教育部將於9月份舉辦「全民來找碴」活動，將提供千元禮券跟獎狀，鼓勵全民一起修正國語辭典。

葉元之日前質詢時表示，國語辭典中，詞語「點點點」例句，竟是「兩人進到房間裡面，接下來事情點點點」，容易讓人聯想到帶有「性暗示」；此外，還有民眾陳情指出，國語辭典中稱「密西西比河」是「世界上最長的河流」，但實際上世界最長的河流應該是尼羅河。結果民眾熱心提供意見，教育部卻回文，「要找專家研議」，顯見教育部對國語辭典修正漫不經心。

葉元之表示，現代社會網路資訊雖多，但提供正確訊息的國語辭典一旦出包，對學生、對有需要查詢的民眾來說都很困擾，在他強力質詢後，教育部長鄭英耀從善如流，當場允諾將舉辦「全民來找碴」活動。

根據教育部的回復公文顯示，「全民來找碴」活動將利用國教院常設的辭典意見信箱辦理，若指出辭典錯誤，讓辭典予以修訂，國教院將致送感謝狀，並於感謝狀中敘明來函者促使修訂之詞條數量。

此外，若民眾有促成10條(含)以上辭條修訂，教育部會致送 1,000元禮券；5到9條者致送500元禮券；3到4條者致送200元禮券；每半年統計一次，活動預計9月份開始，今年底會進行第一次的統計與贈獎。

▼教育部9月將舉辦國語辭典「全民來找碴」活動。（圖／立委葉元之提供）





