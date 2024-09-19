　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小三兒自然考卷只錯1題！媽崩潰「不懂錯在哪」　內行一看秒解

小三兒錯「這題」自然差點考滿分　媽看3次搞不懂為什麼錯

▲原PO題目看了3遍，還是不知道兒子到底錯在哪。（圖／翻攝自 爆系知識家）

圖文／CTWANT

近日一位年輕媽媽表示，小三兒因為錯了一道冰題目差點滿分，她看了3次問錯在哪。網友表示，「太細節了吧」、「好細的陷阱題。」更有專業網友一看，就馬上發現錯在哪。

原PO在臉書《爆系知識家》發文指出，小三兒帶了一張98分的自然考卷，整張只錯一題。從照片中可見，該題的題目問「冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中。」兒子打O，正解是X，他被扣了2分得98分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，只是想跟兒子解釋錯的原因，但她看了三遍都搞不懂為何會錯，因此只好PO網求助網友們，可以請大神幫媽媽解答嗎？

不少網友紛紛留言，一票人都說是融化，「冰塊是融化在水中」、「融化不是溶解」、「只是要考觀念的話，溶解這個關鍵字應加粗」、「好細的陷阱題」。

更有專業網友解釋，「溶解」是溶劑分子和溶質分子吸引結合的過程，如鹽巴溶湯裡，果糖溶奶茶中，題目敘述應該是「融化」，固體變為液體的過程，固體的冰遇熱化為水。

還有網友覺得題目太嚴苛，感覺像是賣弄文字，一點意義也沒有，「太細節了吧」、「因溫度造成的型態轉換」、「會這個能幹嘛」。但也有許多網友持不同觀點表示，「這是在強調正確用詞，科學溝通需精準，雖是國小程度，但影響很大」、「教育不就是錯了，就檢討錯誤在哪嗎？常看到很多人檢討教育嚴苛、檢討教育越級教學？」

而原PO後來也更新貼文表示，終於搞清楚錯在哪裡，媽媽真的長知識，原來「不是溶解是融化！」感謝大家的詳細解答。

延伸閱讀
女網紅大巨蛋場邊「脫到剩內衣」！他痛批：真的是侮辱棒球
婆婆「擦廚房濕巾」包料燉雞湯　人妻崩潰喊噁：我胃痛還加辣！驚恐怕被下毒
出國玩行李箱勿選「這3種顏色」！　航空公司曝：容易混淆

ET快訊
快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警
快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」：我們在一起了
大轉彎！　攝影金獎盧○琴5萬元飛了
快訊／殺女友與雙胞胎兒　台中3屍兇手逃死定讞
詐騙10億！爆咳血4次　律師求情：不要再押他了
快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　最新警戒區域曝
百萬YTR一度消失5年…揭戶頭餘額：好慘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

超多妹「被孫生私訊」套路都一樣　對話曝光！她嚇到直接封鎖

快訊／大雷雨炸4地　示警範圍出爐　

「九頭身排排站」得金獎！恆春搶孤攝影賽被控黑箱　得主5萬飛了

直擊「萬大中和線」軌道、月台、連通道最新進度！侯友宜感謝施工團隊：努力提早完工

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　最新警戒區域曝

你還敢吃嗎！　熱炒店螺肉竟是「路邊黏黏大蝸牛」

時隔3個月再爆本土登革熱！花蓮男曾赴新北、高雄　感染源待釐清

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

杏壇芬芳獎得主揭曉　南投特教師即興共舞：感謝學生讓我發揮

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

三重包手刺青男囂張違停　嗆警「X你娘」！下場慘了

有媽當靠山比熊氣勢up　見哥指點挑釁狠瞪超派

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

超多妹「被孫生私訊」套路都一樣　對話曝光！她嚇到直接封鎖

快訊／大雷雨炸4地　示警範圍出爐　

「九頭身排排站」得金獎！恆春搶孤攝影賽被控黑箱　得主5萬飛了

直擊「萬大中和線」軌道、月台、連通道最新進度！侯友宜感謝施工團隊：努力提早完工

快訊／雨區擴大！16縣市大雨特報　最新警戒區域曝

你還敢吃嗎！　熱炒店螺肉竟是「路邊黏黏大蝸牛」

時隔3個月再爆本土登革熱！花蓮男曾赴新北、高雄　感染源待釐清

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

杏壇芬芳獎得主揭曉　南投特教師即興共舞：感謝學生讓我發揮

陳勢安埃及圓夢！　在車上試唱「竟唱哭了一場」

誤信「曹興誠」投資群組遭詐50萬　配合警釣出車手復仇

全民運選手之夜金曲卡司+民歌音樂會　連2天high唱屏東

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

大慶市地重劃標售冷清　汎德1坪100.6萬標昌明段登地王

快訊／國家警報響！18縣市大雨特報　2地暴雨告警

7-11聯名芋頭教主「酷的夢」新推5款美食！鹹甜、台式小吃都有

義享天地B館「工人6樓直墜B1慘死」勒令停工　雇主移送法辦

超多妹「被孫生私訊」套路都一樣　對話曝光！她嚇到直接封鎖

立法院國民黨團優先法案曝光！　林思銘：會跟民眾黨緊密合作

【怎麼打開了！？】汪玩籠子意外把門舔開　慌張得不停來回踏步XD

生活熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

快訊／14縣市大雨特報　警戒到晚上

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

快訊／15號颱「蘇力」生成　最新路徑曝

劇毒「托福松」致死劑量曝！吃下5分鐘就昏迷

氣象專家：台灣4天風雨浪潮　不輸一個登陸的輕度颱風

更多熱門

相關新聞

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

彰化市蛋黃酥名店「不二坊」每到中秋節前夕，店門外總是排滿長長人龍，除了是不少人的佳節送禮首選外，更是許多人想一嚐的蛋黃酥界夢幻逸品，今年黃牛價更飆至2000元，相當一顆要價133元，不過中秋節才剛過不久，如今卻傳出蛋黃酥代購價直接「腰斬」便宜賣，1盒15顆不到千元就可入手。

網購平台驚見蠟瓶糖改名繼續賣

網購平台驚見蠟瓶糖改名繼續賣

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追...罕見罵人

全紅嬋生氣了！抱娃躲雨遇狂粉窮追...罕見罵人

用過BB Call的人都幾歲了？

用過BB Call的人都幾歲了？

22歲女活埋孩子去度假　遺體被狗挖出

22歲女活埋孩子去度假　遺體被狗挖出

關鍵字：

爆系知識家自然考卷周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

LINE傳「3000／60分全」　他被判2個月

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

宜蘭獨居婦成乾屍！日曆停在去年11月

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

快訊／蝸牛粽食材檢體檢出「有機磷農藥」

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面