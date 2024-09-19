小三兒自然考卷只錯1題！媽崩潰「不懂錯在哪」　內行一看秒解

▲原PO題目看了3遍，還是不知道兒子到底錯在哪。（圖／翻攝自 爆系知識家）

圖文／CTWANT

近日一位年輕媽媽表示，小三兒因為錯了一道冰題目差點滿分，她看了3次問錯在哪。網友表示，「太細節了吧」、「好細的陷阱題。」更有專業網友一看，就馬上發現錯在哪。

原PO在臉書《爆系知識家》發文指出，小三兒帶了一張98分的自然考卷，整張只錯一題。從照片中可見，該題的題目問「冰塊加入水中，一段時間後冰塊消失不見，是因為冰塊已經溶解在水中。」兒子打O，正解是X，他被扣了2分得98分。

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原PO表示，只是想跟兒子解釋錯的原因，但她看了三遍都搞不懂為何會錯，因此只好PO網求助網友們，可以請大神幫媽媽解答嗎？

不少網友紛紛留言，一票人都說是融化，「冰塊是融化在水中」、「融化不是溶解」、「只是要考觀念的話，溶解這個關鍵字應加粗」、「好細的陷阱題」。

更有專業網友解釋，「溶解」是溶劑分子和溶質分子吸引結合的過程，如鹽巴溶湯裡，果糖溶奶茶中，題目敘述應該是「融化」，固體變為液體的過程，固體的冰遇熱化為水。

還有網友覺得題目太嚴苛，感覺像是賣弄文字，一點意義也沒有，「太細節了吧」、「因溫度造成的型態轉換」、「會這個能幹嘛」。但也有許多網友持不同觀點表示，「這是在強調正確用詞，科學溝通需精準，雖是國小程度，但影響很大」、「教育不就是錯了，就檢討錯誤在哪嗎？常看到很多人檢討教育嚴苛、檢討教育越級教學？」

而原PO後來也更新貼文表示，終於搞清楚錯在哪裡，媽媽真的長知識，原來「不是溶解是融化！」感謝大家的詳細解答。

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