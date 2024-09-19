中秋節隔天秒掉價！不二坊蛋黃酥「代購價腰斬」　黃牛急脫手

▲每到中秋節前夕，彰化市蛋黃酥名店「不二坊」總是排滿長長人龍。（圖／CTWANT資料照）

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彰化市蛋黃酥名店「不二坊」每到中秋節前夕，店門外總是排滿長長人龍，除了是不少人的佳節送禮首選外，更是許多人想一嚐的蛋黃酥界夢幻逸品，今年黃牛價更飆至2000元，相當一顆要價133元，不過中秋節才剛過不久，如今卻傳出蛋黃酥代購價直接「腰斬」便宜賣，1盒15顆不到千元就可入手。

年年引起排隊亂象的彰化市不二坊蛋黃酥，今年人潮比起往年更加鼎沸，自9月14日至9月17日開放現場販售以來，短短4天便爭議不斷，不僅嚴重影響周邊交通，漏夜排隊也打擾附近居民的休息，一度出動警方到場勸導維持秩序，甚至還有民眾因買不到蛋黃酥，寄恐嚇信至彰化市公所，揚言要餵市長「吃慶記」，掀起一波蛋黃酥之亂。

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不僅如此，1盒15顆原價750元的不二坊蛋黃酥，今年的黃牛價更被炒高到1800元至2000元，售價足足高過原價近3倍，不過隨著中秋節過後，代購業者急著將手上的蛋黃酥出清，9月18日上班天價格直接砍半，千元以下即可入手15顆夢幻蛋黃酥。

消息曝光後，網友紛紛笑虧，「蛋黃酥套牢」、「中秋節過了，終於可以吃蛋黃酥了～」、「我都是中秋節的時候吃肉粽，聖誕節的時候吃月餅。」另外也有人表示，「半價也別買！這種有時效性產品！放給它爛～讓代購虧損最好！」、「除非低於售價...不然拒買~讓黃牛自己留著吃到過年~」

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