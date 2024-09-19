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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院新會期藍讓1召委給民眾黨？　傅崐萁：民主政治本來就要團結

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院新會期明天開議，國民黨召開立法實務研討會，圖為黨團總召傅崐萁。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院新會期將於明（20日）開議，傳出國民黨團為爭取藍白合作，總召傅崐萁要禮讓一席委員會召委給民眾黨。對此，傅崐萁表示，民主政治本來就是要合作、要團結，否則沒有能力制衡；媒體問到，是否是司法法制會禮讓，傅則回「你亂講」。

國民黨團今在國民黨團智庫召開立法實務研討會。對於新會期召委安排，日前傳出傅崐萁希望黨內讓出交通委員會召委給民眾黨立委林國成，但國民黨內推舉的藍委魯明哲並未同意；稍早魯明哲受訪時也表示，傅崐萁完全鼓勵他願意承擔。

對於外傳要禮讓一席召委，傅崐萁說，民主政治本來就是要合作、要團結，否則沒有能力制衡，當然也希望大家能夠圓滿，不然在野沒有團結怎麼做事，會保持一定的彈性。媒體追問，是司法法制會禮讓嗎？傅崐萁則回，「你亂講」。

另，國民黨團也指出，該會期黨團首席副書記長，依據《中國國民黨黨團組織運作規則》及《中國國民黨立法院黨團總召、書記長及首席副書記長選舉辦法》，共計林沛祥、羅智強、王鴻薇三位委員登記參選。今早經黨團總召傅崐萁及書記長林思銘邀集三位候選人溝通協調，一致同意推舉王鴻薇擔任。
 

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