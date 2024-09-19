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太平洋盃運動舞蹈錦標賽花蓮登場！180隊競技列國手選拔積分

▲▼2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將在9月22日於花蓮縣立體育館（小巨蛋）登場，18日在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會，這是教育部體育署中華民國運動舞蹈總會年度積分賽中的第六站，將有來自全國各地超過180隊的運動舞蹈好手同場較勁。

花蓮今年有15隊參賽，花蓮黎明教養院也將提供涼感毛巾給參賽選手，並推廣該院庇護工廠的產品。而在記者會中也敲定花蓮明年將舉辦國際舞蹈比賽，透過來自國外選手和國內選手的尬舞，希望將花蓮再度推上國際舞台。

▲▼2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

縣長徐榛蔚先感謝葉榮裕創會長及劉渼麗總會長在花蓮縣辦理2020年全民運時提供相關的專業指導，讓花蓮有個範例可以在每年賽事給予更高的規格，也從隔年起爭取全國性單項運動在花蓮舉辦，同時冠以「花蓮太平洋」的名稱。而在各項賽事內容裡強調國際標準，未來選手到國外比賽時可以因為平時的賽事訓練均以國際標準為規劃，讓選手更具有競爭力。

▲▼2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

總會長劉渼麗感謝徐縣長在2020年全民運動會將運動舞蹈的項目從「留校察看」輔導提升成為各縣市的楷模。她說，國標舞過去在花蓮是一個人的舞林，但從2020全民運動會之後，整個大幅提升，幾乎可以說是全民運動。對於花蓮爭取明年辦理國際性運動舞蹈賽事，中華民國運動舞蹈總會將會全力支持，屆時希望藉由兩天的賽事，可以讓更多國外選手來到花蓮，激發國內運動舞蹈選手的優質，也帶動花蓮的觀光。

▲▼2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

賽事將在9月22日於小巨蛋登場，全國各地好手將會進駐花蓮參與這場東部難得的舞蹈盛事。中華民國運動舞蹈總會表示，這場賽事是年度積分賽的第6站，全國共有180隊以上的好手來到花蓮，也是四年以來參賽隊數最多的一屆。

▲▼2024花蓮太平洋盃運動舞蹈錦標賽即將登場，在花蓮縣政府大禮堂舉辦記者會。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

▲總會長劉渼麗表示，對於花蓮爭取明年辦理國際性運動舞蹈賽事，運動舞蹈總會將全力支持。

花蓮縣立體育館經常舉辦全國性的賽事，是東台灣一流的賽事場館，而在這次的比賽裡，不但有專業的舞蹈裁判，更有超大螢幕現場播放，加上比賽成績將會列入2025運動舞蹈國手選拔積分排名，選手將會竭盡所能，發揮舞藝最高水準，現場免費開放，歡迎花蓮鄉親入場觀賽，為選手加油。

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