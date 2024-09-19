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麥香鷄為何不用「雞」　萬人超不解！麥當勞「6字神回了」

▲▼麥當勞（圖／記者劉維榛攝）

▲麥當勞都使用「鷄」來命名。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人「不懂就問脆」，甚至常驚奇釣出小編海巡解答！而一名網友好奇，為何麥當勞菜單都是寫「鷄」而不是「雞」，甚至直接私訊官方IG等回應。文章曝光後，不少網友更直呼，「你沒講我都不知道欸」，有趣的是，麥當勞小編直接現身留言串「幽默回應6個字」。

一名網友「yi.n_0811」在Threads透露，最近跟朋友聊天時，發現麥當勞菜單都用「鷄」而不是「雞」，於是他實際查字典，兩個字意思都一樣，「鷄」是雞的異體字，「鳥部代表長尾的禽類，隹部代表短尾的禽類」。

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友人就開玩笑，不如直接私訊麥當勞官方IG，坐等官方給答案，「麥香鷄使用『鷄』，是否有什麼特別含意嗎？」

原PO也把私訊對話PO到Threads平台上，接著隔空呼喊「麥當勞小編會回我嗎？」

▲▼ 。（圖／yi.n_0811提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲原PO私訊麥當勞官方。（圖／yi.n_0811提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

文章引來破萬人朝聖，「不可能回你，我已經一年沒已讀了」、「回答一下，幾十年前的台灣全部都是打鷄」、「鷄，以前才是正式用字，雞是後來才慢慢取代了鷄字」、「我根本沒發現他是用這個鷄」、「我們國文老師也說過，沒有什麼差別，只是雞是正字而已」、「你沒講我都不知道欸」。

有趣的是，麥當勞小編親自現身留言串回應，「天鷄不可洩漏」，並沒有正面回應原PO的問題，而業者曾說明，菜單使用「鷄」的原因已不可考，因為麥當勞1984年來台的時候就這樣命名了。

本文獲原PO授權

由 @yi.n_0811 發佈
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