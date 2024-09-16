柯文哲中秋節「在看守所吃火鍋」！中秋特別加菜　3餐菜色曝

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案遭收押，明（17）日就是中秋節，注定要在看守所度過，無法與親友會面，不過台北看守所在中秋節當天特別加菜，根據菜單指出，中秋節晚上的菜色為黑胡椒牛柳、三杯雞丁、鮮筍燴雙菇以及什錦火鍋，一旁的備註還寫道「中秋節加菜」。

在中秋節當天，台北看守所將會特別加菜，3餐菜色分別是，早餐吃廣式瘦肉粥和香筍鮪魚，午餐則是脆皮卡拉雞排、什錦滷味、開陽時蔬和白木耳蓮子湯；晚餐則有黑胡椒牛柳、三杯雞丁和鮮筍燴雙菇，然而，以往晚餐第四道都是湯品，中秋節晚上則是享用什錦火鍋。

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菜單曝光，不少網友在PTT上留言，「監獄的火鍋應該很像廚餘桶」、「菜單還不錯啊，中秋快樂」、「晚上沒冷氣吃火鍋，這我還真的不行」、「沒有月餅嗎」、「我都沒吃那麼好」、「中秋加菜賺到了」、「怎麼感覺比很多上班族吃得好啊」。

柯文哲因涉入京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨日前集結支持者於立法院前的濟南路抗議司法不公，質疑這是政治迫害，甚至高喊「政府放人」。

而民眾黨立委黃國昌近日也展開地方開講，他表示，這段時間檢方不僅放任、縱容，根本是狼狽為奸，意圖摧毀柯文哲代表的希望，接下來是漫長的艱辛戰役，要讓更多人加入反抗賴政府新威權的隊伍。

▼菜單曝光。（圖／翻攝自台北看守所）

