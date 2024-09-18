必勝客「9口味大比薩38折起」限時13天搶！還有人氣點心免費吃

▲必勝客歡慶38周年祭出超殺限時優惠。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

歡慶38周年，人氣速食品牌「必勝客」祭出超殺優惠，即日起連13天「外帶指定口味大比薩38折起」，一共網羅9口味選擇，最低只要花239元就能爽吃，划算爆表；期間加碼推「消費滿額送點心」活動，包括起司咔滋餅、巧克力麻糬QQ球通通免費吃，小確幸趕緊收。

必勝客即日起至9月30日限時13天祭出「外帶指定口味大比薩38折起」優惠，品項有「和風章魚燒」、「海鮮」、「彩蔬鮮菇」、「超級總匯」、「鐵板雙牛」、「韓式泡菜燒肉」、「哈辣墨西哥」、「燻雞絲蘑菇」及「金沙黃金脆雞」開放任選，最少只要花239元就能吃到13吋大比薩。

▲消費滿額還送人氣點心。

期間加碼推「消費滿額送點心」活動，消費滿209元送小份金黃波浪地瓜條、消費滿399元送8顆巧克力麻糬QQ球、消費滿599元送超級總匯起司咔滋餅、消費滿899元送起司米比薩+大份金黃波浪地瓜條；提醒限於官網或PK APP下單才可享以上優惠。

▲麥當勞全球版APP本周祭出一系列優惠券。（圖／記者蕭筠攝）

另，麥當勞全球版APP本周也祭出一系列限時優惠券等領，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至9月18日；「雙層牛肉吉事堡+38元中飲特價89元」、「6塊麥克雞塊套餐現折20元」、「單點豬肉蛋堡送薯餅」、「大薯+小杯玉米湯特價89元」，使用期限至9月22日；而「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為9月20日起至9月22日。

加碼領99元激省晚餐券，至9月20日前每日晚上5時至9時推「麥香雞+中薯+38元中飲」、「麥香魚+中薯+38元中飲」特價只要99元。提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。