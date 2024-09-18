麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡

▲麥當勞最新聯名「阿華田脆酷冰炫風」今天開賣。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

巧克力控快衝！麥當勞找來瑞士百年人氣品牌「阿華田」聯手推出罪惡新品「阿華田脆酷冰炫風」，把童年回憶巧克力麥芽拌入奶香冰淇淋當中，再搭配喀滋脆酷力，甜蜜爆表，今（18）日起正式開賣；加碼吃強勢回歸「韓風系列」，不僅有經典甜辣炸雞腿，更打造全新「韓風甜辣雞腿堡」，通通不能錯過。

▲阿華田冰炫風還加入喀滋脆酷力增添口感。

▲買聯名冰炫風還送限量「阿華田杏仁曲奇」1份。

「麥當勞X阿華田」首度聯名打造全新「阿華田脆酷冰炫風」，把阿華田以黃金比例拌入綿密的奶香冰淇淋中，每一口都吃得到阿華田濃醇麥芽及巧克力香，更特意加入酥脆的喀滋脆酷力增添咀嚼口感，即日起至10月29日限時開賣或售完為止，期間凡購買聯名冰炫風還送「阿華田杏仁曲奇」1份，限量45萬份、送完為止。

▲加碼吃強勢回歸「韓風系列」。

超夯「韓風系列」也回來了，首推全新登場的「韓風甜辣雞腿堡」，選用主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配爽脆高麗菜絲、新鮮番茄片，打造韓式新滋味，單點售價124元，經典套餐189元。

▲「韓風甜辣炸雞腿」裹上甜辣醬罪惡爆表。

還有回歸的「韓風甜辣炸雞腿」，採用原味麥脆雞腿，裹上正宗韓式甜辣醬，打造外酥內嫩又多汁的罪惡口感，單點每塊73元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元。韓風系列即日起至10月22日限時開賣或售完為止。