拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

▲「拿坡里X愛之味」跨界聯名推出「麻婆豆腐披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「拿坡里」首度跨界攜手「愛之味」推出全新「麻婆豆腐披薩」，把麻婆豆腐結合義式厚鬆披薩，每一口都能吃到經典川味，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止，還能享限時特價外帶199元起優惠。

▲「麻婆豆腐披薩」神還原麻婆豆腐的川辣滋味，香氣十足。

「拿坡里X愛之味」聯名推出「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底熬煮出香氣十足的麻婆肉醬，搭配金黃豆腐及洋蔥丁，打造豐富口感，再結合義式厚鬆披薩餅皮，神還原麻婆豆腐滋味，即日起至11月13日於全門市開賣，實際販售情況依各門市為準，售完即止；同步可享大披薩外帶特價299元、小披薩外帶特價199元優惠。

▲麥當勞韓風系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞超夯「韓風系列」近日則強勢回歸，全新登場的「韓風甜辣雞腿堡」選用主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配爽脆高麗菜絲、新鮮番茄片，打造韓式新滋味，單點售價124元，經典套餐189元。

還有「韓風甜辣炸雞腿」，採用原味麥脆雞腿，裹上正宗韓式甜辣醬，打造外酥內嫩又多汁的口感，單點每塊73元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元。韓風系列僅販售至10月22日或售完為止。