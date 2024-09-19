　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

▲▼「拿坡里X愛之味」首度聯名推出「麻婆豆腐披薩」。（圖／業者提供）

▲「拿坡里X愛之味」跨界聯名推出「麻婆豆腐披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「拿坡里」首度跨界攜手「愛之味」推出全新「麻婆豆腐披薩」，把麻婆豆腐結合義式厚鬆披薩，每一口都能吃到經典川味，即日起於全門市開賣，數量有限、售完為止，還能享限時特價外帶199元起優惠。

▲▼「拿坡里X愛之味」首度聯名推出「麻婆豆腐披薩」。（圖／業者提供）

▲「麻婆豆腐披薩」神還原麻婆豆腐的川辣滋味，香氣十足。

「拿坡里X愛之味」聯名推出「麻婆豆腐披薩」，以愛之味漢方麻辣醬作為基底熬煮出香氣十足的麻婆肉醬，搭配金黃豆腐及洋蔥丁，打造豐富口感，再結合義式厚鬆披薩餅皮，神還原麻婆豆腐滋味，即日起至11月13日於全門市開賣，實際販售情況依各門市為準，售完即止；同步可享大披薩外帶特價299元、小披薩外帶特價199元優惠。

▲▼麥當勞「韓風甜辣雞腿堡」、「韓風甜辣炸雞腿」。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞韓風系列回歸。（圖／記者蕭筠攝）

另外，麥當勞超夯「韓風系列」近日則強勢回歸，全新登場的「韓風甜辣雞腿堡」選用主廚雞腿排搭配北海道酪乳粉醃製，經過3道裹粉、2段酥炸工序，再裹上韓國直送「不倒翁OTTOGI」韓式甜辣醬，搭配爽脆高麗菜絲、新鮮番茄片，打造韓式新滋味，單點售價124元，經典套餐189元。

還有「韓風甜辣炸雞腿」，採用原味麥脆雞腿，裹上正宗韓式甜辣醬，打造外酥內嫩又多汁的口感，單點每塊73元、韓風甜辣炸雞腿（2塊）經典套餐199元。韓風系列僅販售至10月22日或售完為止。

【你可能也想看】

►麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡
►COMEBUY「梅子綠」睽違20年復刻回歸！限時5天第2杯半價喝
►萬波最新「麥仔茶系列」全門市開喝了！限時5天買1送1

ET快訊
直擊／iPhone 16「頭香哥出現」　自備豪華露營組
LIVE／吳沛憶牽手許家蓓！深情喊話：我很幸運　蝸牛粽驗出劇
腳踏車婦遭輾死！　撞擊恐怖瞬間曝
快訊／台南死亡車禍！　女騎士「頭部變形」亡
快訊／高雄2衛生所遭搜索　查扣大批資料
快訊／蝸牛粽檢體檢出「有機磷農藥」托福松！
LIVE／蝸牛小米粽3死檢驗結果　衛福部最新說明
奪命小米粽曾被拿去餵狗！牠安然無恙　人卻一夜3死
LINE傳「3000／60分全」慘了　1屋3人全遭殃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

老師、學生限定！本村炸雞「韓式飯糰免費送」限時12天搶

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓炸彈奶酥麵包

只剩2天！必勝客「13吋大比薩下殺半價」10口味任選

珍奶、炸雞翅買1送1！foodpanda最新限時優惠一次看

超市金莎全變「示意圖」！網揭驚人內幕　業者：加強宣導合適防竊

賣場推車變「中秋烤肉架」！業者：恐危害健康、私自佔用已觸法

必勝客「9口味大比薩38折起」限時13天搶！還有人氣點心免費吃

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？內行人推它「讓人一喝就愛上」高CP值又消暑

麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

頑固貓堅持躲洗衣機 主人喊洗澡秒衝出來XD

網紅老公吃油豆腐咬到生鏽鐵釘　業者：會向廠商反應、感謝給機會

萌妹甜笑稱生肖「屬爸爸」　他被撩得嫑嫑：親一個♥

打破「煮一餐賣兩餐」迷思　她親曝便當店的辛苦內幕

楊祐寧不認識舒華「指派她發傳單」　搶先聽〈Queencard〉..懊惱：太失禮了！

拿坡里新聯名「麻婆豆腐披薩」全門市開賣！特價199元起爽吃

老師、學生限定！本村炸雞「韓式飯糰免費送」限時12天搶

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋！聯名陳耀訓炸彈奶酥麵包

只剩2天！必勝客「13吋大比薩下殺半價」10口味任選

珍奶、炸雞翅買1送1！foodpanda最新限時優惠一次看

超市金莎全變「示意圖」！網揭驚人內幕　業者：加強宣導合適防竊

賣場推車變「中秋烤肉架」！業者：恐危害健康、私自佔用已觸法

必勝客「9口味大比薩38折起」限時13天搶！還有人氣點心免費吃

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？內行人推它「讓人一喝就愛上」高CP值又消暑

麥當勞「阿華田冰炫風」今天開賣！加碼吃全新韓風甜辣雞腿堡

大3歲女友婚前「突喊4離譜條件」！8千人看傻：血會被吸乾

她被騙83萬再帶「30萬」赴約　誘出2車手絕地反攻

迎接921國家防災日　南消六甲分隊校園推廣防災教育及防災士認證

機場搭計程車「16分鐘路程收1100元」！　T牌司機轟：垃圾白牌車

百萬YTR曾哭訴遭霸凌！「和李娜恩同遊義大利」疑擁護發言　全網抗議

獨／休假日突失聯！彰化29歲消防員輕生　陳屍逢甲商圈日租套房

陷禁藥疑雲後　辛納「連坐法」開鍘兩位團隊成員

麥當勞台中4新據點曝光　梧棲人喜迎第一間

Yagao確定代表LNG前往世界賽　Riot：時間緊迫參賽選手有限

新北「都市雲海」！BMW擦撞2車卡住　後輪空轉燒胎冒大量白煙

消費熱門新聞

台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？

衣服「先泡再洗」小心越洗越髒！

麥當勞阿華田冰炫風、韓風系列今天開賣

超市金莎變示意圖！網友揭內幕

麥當勞聯名推阿華田脆酷冰炫風！

必勝客13吋大比薩半價吃只剩2天

霜淇淋、咖啡買1送1！超商優惠懶人包

賣場推車變烤肉架！業者：恐危害健康

全家新推卡布奇諾、義式濃縮霜淇淋

超商國際咖啡日優惠！第2杯7折、買1送1

CUBE卡友獨享優先購票權　與aMEI一同前進大巨蛋

歡樂過節無負擔！5招有感運動讓你輕鬆甩脂

必勝客9口味大比薩38折起爽吃13天

拿坡里推新聯名「麻婆豆腐披薩」

更多熱門

相關新聞

本村炸雞韓式飯糰免費送限時12天搶

本村炸雞韓式飯糰免費送限時12天搶

為迎接教師節到來，有著「紐約最美味炸雞」封號的韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」特意祭出限定優惠，即日起連12天只要憑教師證、學生證至門市消費，即可免費吃「DIY韓式飯糰」1份。

萬華百年老店「龍城號」10/1歇業

萬華百年老店「龍城號」10/1歇業

必勝客13吋大比薩半價吃只剩2天

必勝客13吋大比薩半價吃只剩2天

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

吉豚屋士林店9/22開幕　

吉豚屋士林店9/22開幕　

關鍵字：

美食情報美食雲拿坡里愛之味麥當勞

讀者迴響

熱門新聞

即／葡萄桑掃台灣　6縣市大雨特報

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

行李箱別選這3色　航空公司：易有麻煩

小甜甜深夜直播認「演藝工作全沒了」

有「5徵兆」＝癌腫瘤醞釀中！醫急勸：快照大腸鏡

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

張惠妹爆結婚「13年男友首發聲」！

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

更新iOS 18！一票果粉後悔「1介面根本災難」

紀卜心逛街「拉領口看價格」又遭炎上　網兩派看法

超兇女「大巨蛋脫衣」露粉紅胸罩　律師揭內幕

台北「最猛鬼樓」成跳樓熱點　宮廟做法事鎮壓

即／闖平交道遭區間車撞飛　男頭變形腦漿溢出亡

黃曉明被爆「再婚娶網紅新歡」她曬百萬鑽戒

桌上月餅突「呼叫器式爆炸」！　一家三口嚇壞

更多

最夯影音

更多

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

台南騎士攔車「拿安全帽猛砸」　敲碎擋風玻璃！駕駛嚇壞報警

楊祐寧目睹Ella「按摩棒DIY」　求歡又遭拒..疑惑：算出軌嗎？

12人吃蝸牛小米粽中毒3死　到院症狀：口鼻全是分泌物

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面