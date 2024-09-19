快訊／黎巴嫩呼叫器爆炸！　金阿波羅董事長今赴國安站調查

▲「Gold Apollo」（金阿波羅）董事長許清光。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

黎巴嫩真主黨17日傳出成員的呼叫器(台灣俗稱BB Call)同時間集體爆炸，造成11人死亡、逾3000人受傷慘況；爆炸後外媒報導，該款呼叫器的製造商「金阿波羅」竟是台灣公司。對此，金阿波羅昨(18日)兩度發布聲明切割，強調商標有授權歐洲BAC公司，金阿波羅與該產品設計、生產無關，董事長許清光更一度喊告。今(19日)許清光也以證人身分前往調查局國安站協助調查，詳情尚待進一步釐清。

金阿波羅公司昨發布聲明指出，該款爆炸的呼叫器機種為AR-924，屬於建立長期貼牌授權、及區域代理合作關係的BAC CONSULTING KFT. 公司生產、銷售之產品，金阿波羅僅提供商標授權，與產品設計、生產無關。許清光更強調「百分之百不是在台灣做的，跟我們一點關係也沒有！」更揚言將會跨國提告，捍衛公司名譽。

由於這起呼叫器爆炸案涉及中東戰事，我方獲悉後不敢大意，士林地檢署立即交辦調查局國安站進行調查，今上午以證人身分請許清光前往國安站協助釐清，將視詢問內容再決定是否請許清光前往士檢問訊。

▼台灣金阿波羅股份有限公司意外捲入中東戰事。（圖／記者黃國霖攝）