台南TO-GO均衡飲食活動正式開跑　黃偉哲：正視飲食習慣守護健康刻不容緩

▲台南市政府18日舉辦「TO-GO均衡飲食-戰勝代謝症候群」記者會，市長黃偉哲宣誓並呼籲全體市民，共同守護屬於自己的健康。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

現代人習慣外食，雖然方便但可能帶來肥胖或增加罹患代謝症候群的風險，台南市政府18日舉辦「TO-GO均衡飲食-戰勝代謝症候群」記者會，由市長黃偉哲宣誓並呼籲全體市民一起行動，正視關注自我飲食習慣，齊心戰勝代謝症候群，共同守護屬於自己的健康。

市府也推出有獎徵答活動，提供腳踏車、藍牙體重體脂計、藍牙血壓計與智慧手環等好禮，鼓勵市民養成日常運動的良好習慣。

市長黃偉哲表示，外食已成為現代人日常生活的一部分，然而外食所帶來的方便性卻會導致民眾忽略飲食均衡，不僅對健康造成一定程度的影響，更可能導致罹患代謝症候群的風險增加，像是高血壓、高血糖、血脂異常、心血管疾病、糖尿病等。面對這些隱形的健康威脅，最有效的方法即為確保每餐飲食的均衡搭配，市府為營造健康飲食的支持性環境，邀請餐飲業者加入健康餐飲店家的行列，期盼提供大家更多元且符合健康的外食餐點選擇，歡迎更多在地商家一起響應均衡飲食活動，齊心為守護市民健康而努力。

市長黃偉哲指出，市府團隊長期關注與重視市民健康，透過舉辦健康活動、政令宣導與講師座談會等等，期盼能喚起民眾養成良好的健康飲食與規律運動習慣，讓人人皆能擁有健康好身體。他也請大家儘量養成「減鹽」、「減糖」、「少油」的飲食習慣，且鼓勵多攝取「全穀及未精緻雜糧」食物，避免過度依賴精緻加工食品的攝取，讓自我健康能夠獲得良性發展與保障。

衛生局表示，為提升市民對健康飲食的認識與實踐，今日記者會以「外食健康搭配我最行」及「代謝症候群防治有獎徵答」兩大健康活動為核心主題，其中「外食健康搭配我最行」藉由結合「我的餐盤六口訣」，引導市民在外食時發揮創意，搭配餐點後拍照上傳至活動網站即獲得抽獎資格。而「代謝症候群防治有獎徵答」，則是透過影片學習及完成問答就可參加抽獎，提供多項好禮鼓勵民眾踴躍參加。

衛生局指出，為了加深市民對於健康飲食融入日常生活中的培養與印象，今日現場特別邀請營養師進行示範，運用市面常見的外食商品，搭配出符合健康標準的三餐均衡餐點，並介紹南市健康餐飲地圖，來呼籲市民既使外食時，也要記得吃得均衡且營養，並盼望號召更多餐飲業者加入健康餐飲店家行列，共同打造支持性的健康飲食環境。