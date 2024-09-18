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921國家防災日　台南左鎮消防分隊前進國小宣導防災觀念向下扎根

▲台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

25年前的921大地震，對於還是學生階段的7、8年級生是無法忘懷的夜晚，102 秒的劇烈晃動，讓幾萬棟房屋倒塌，不幸帶走多人的性命，為當時帶來極大的震撼，有鑒於此，每逢921國家防災日前夕各地皆會加強宣導地震防災演練，趁著剛開學台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。

▲台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

左鎮國小利用早上朝會時間，集合所有師生，先行演練地震發生時，最主要動作要保護頭頸，並立即操作地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」躲在桌下或牆角，避免地震晃動遭上方物品砸傷頭部。同時地震之後可能伴隨火災的發生，左鎮分隊特別準備油盤，實際點火，讓師生使用滅火器、室內消防栓進行滅火，透過實火的體驗，加深學習滅火技巧等防災觀念。

第四大隊長蔡國保表示，左鎮區位處斷層地帶，除地震來襲前手機可以收到告警簡訊，儘速就近避難，並透過地震演練，讓師生在校園及從小就知道防震知識，並融入於日常生活中，達到防災教育最大效果。此外，為提升山區救災能量，考量偏鄉地區招募義消不易，呼籲當地熱心民眾一同加入義消行列，達到自助與互助之能力。

▲台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，台南市計有7條活動斷層，地震造成的威脅有增無減，住家內隨時準備好「緊急避難包」，遇到強震來襲，拿了就走。另一方面，消防局推廣民眾家中裝設住宅用火災警報器已行之有年，並宣導民眾自行購買安裝，對初期火災即早告知有著顯著成效，也不乏多起及時警報之案例，目前一戶安裝一顆已不足以防護整戶，強烈建議「連動式住宅用火災警報器」，全面提升居家消防安全。

▲台南市消防局左鎮分隊18日上午前往左鎮國小進行防災防震宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，近年台灣地震頻繁，期能透過國家防災日的舉辦，建立正確地震防護觀念與地震初期自救互救之應變能力，感謝消防局與所轄學校的持續推動，讓防災教育向下紮根，進而保障市民財產的生命安全。

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