台南規劃10主題帶千名學生體驗校外文化　黃偉哲邀年輕朋友深入走訪台南

▲台南市政府推出「走出校園、文化to go」計畫，串聯12個文化場館及文化部的4個場館，規劃10條不同主題的「校外文化體驗一日遊」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府配合文化部「校外文化體驗」政策，推出「走出校園、文化to go」計畫，串聯12個文化場館及文化部的4個場館，規劃10條不同主題的「校外文化體驗一日遊」，預計自今年9月起至明年10月間，發出超過100輛專車，將千名學子帶進文化場館，體驗活潑有趣的台南歷史文化。

市府18日於台南文化中心舉辦活動宣傳記者會，市長黃偉哲表示，台南是一個文化底蘊相當豐富的城市，這次規劃10條路線，包含16個文化部與市府所轄的場館，不管是山海、古蹟，或是各式各樣的博物館，都具有很深的文化意義，非常值得年輕朋友們駐足流連。

此外，黃偉哲強調，台南市在日本、韓國或歐美與許多城市締結姊妹城市，今年適逢「台南400、世界交陪」，期待透過文化交流，讓外國年輕朋友們能來參與文化旅遊或修學旅行，更深入了解台灣、了解台南。



市府文化局表示，「走出校園、文化to go」10路線整合跨場館資源，串聯文化部、台南市府轄下的文化館舍，以豐富多樣的主題探索台南，「校外文化體驗一日遊」涵蓋歷史傳說、自然科學、考古、史前文化、傳統藝術等主題，帶領學生走過史前時代、西拉雅逐鹿傳說乃至大航海時代及當代，深度探究台南前世今生。





文化局表示，上一期於2023年至2024年推出的「走出校園、文化to go」計畫迴響熱烈，台南市累積超過5,000位師生參與，甚至向文化部爭取加開專車，參與過的學生均皆給予相當正面且熱烈的回饋。本期計畫延續上期效益，預計再讓千名台南師生體驗台南的魅力與風貌，並針對不同學齡客製不同體驗行程，讓學生在多樣的文化場域中，體驗台南古今豐富之文化內涵，提升學生藝文涵養。



記者會市議員蔡筱薇亦到場參加，市長黃偉哲帶領貴賓共同啟動造型公車，歡迎大家一起來台南感受豐沛的文化能量。