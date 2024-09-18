大轉彎！民進黨團妥協立法院20日開議　23日邀卓榮泰能源報告

▲一早協商原本破局，下午又達共識。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（18日）召集朝野協商，朝野原本有共識在20日開議。不過，國民黨團和民眾黨團認為，10月電價可能上漲，希望23日加開一次院會邀請行政院長卓榮泰就能源配比與電價就專案報告。但民進黨團希望併同台電追加預算一併處理，但未獲藍白支持。最後協商破局，韓國瑜宣布立法院明舉行談話會。不過，剛剛民進黨團三長皆簽署了協商結論。

新會期首次朝野協商氣氛不佳，本是討論第二會期開議日期，即便朝野黨團對20日開議並邀請行政院長卓榮泰率閣員施政報告，都有共識，但民眾黨團希望下周一再邀卓榮泰針對能源政策專案報告，民進黨認為要專案報告，就加入台電的追加減預算案，朝野最後討論仍無法聚焦，民進黨團拒在韓國瑜草擬的協商結論上簽字，首度協商因此破局。

不過，剛剛民進黨團三長皆簽署了協商結論，也就是說明日不必再開談話會。

朝野協商內容為各黨團同意定於20日（星期五）舉行第11屆第2會期第1次會議開議日。第1次會議議事日程以草案逕送院會處理，有關23日加開院會處理相關專案報告事宜，併同第1次會議議程草案，依黨團提出進行處理。

20日上午10時開會，並邀請行政院院長率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，報告後隨即進行政黨質詢，當日質詢人數由國民黨黨團推派3人、民進黨黨團推派3人、台灣民眾黨黨團推派1人進行質詢。當次會議不處理臨時提案並不進行國是論壇。