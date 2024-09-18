死刑釋憲案週五出爐　朱立倫表態：現階段沒有條件廢除死刑

▲朱立倫主持國民黨中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

由37名死囚共同聲請的「廢死釋憲案」判決結果將在本周五（20日）出爐，社會各界均相當關注。國民黨主席朱立倫今日主持中常會時表示，超過八成以上的民意反對廢死，國民黨站在公平正義的立場，一定會非常清楚，現階段還沒有條件廢除死刑。

朱立倫下午在中常會指出，憲法法庭周五針對廢死與否即將宣判，中華人權協會與相關團體今天已舉行記者會，民意的反應非常清楚，超過8成以上民意反對廢死，只有9.2％贊成廢死。

朱立倫說，更多民意不贊成由大法官直接判決，這是相關法律基礎以及公投可以決定，絕非大法官因個人的意識形態或民進黨部分人士的意識形態，來決定事關社會公平正義以及道德標準的重要決定。

此外，對於國會議長的尊重，朱立倫強調，應該是朝野政黨都應有的基本態度，但新國會成立之後，民進黨對國會議長韓國瑜的態度卻是能杯葛就杯葛，能抵制就抵制，韓國瑜提名的民主基金會相關人事案至今還被卡在哪裡，下週要舉辦國慶大會、國慶晚會與國慶煙火，這些都是由國會議長擔任籌委會主委，但大家看到現在連國慶晚會的募款都還是卡卡的，這是過去從未發生過的事情，中華民國的國慶晚會若因為立法院長是國民黨籍就要杯葛、就要卡，絕非民眾所樂見。

