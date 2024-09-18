不捨許家蓓癌逝　徐巧芯曝私下暖舉：我們政黨色彩不同仍是好友

▲徐巧芯分享許家蓓私下超暖心舉動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨籍台北市議員許家蓓因幾個月前因發現罹患子宮內膜癌，積極治療仍不敵病情，今（18日）清晨病逝享年48歲。國民黨立委徐巧芯也在臉書上發文悼念說，自她2018年初次參與議員選舉以來，許家蓓就以前輩的身分給予許多指導，比如有些行程沒有掌握到，還會好心提醒她去跑，「我們即便政黨色彩不同，也仍然稱得上是好友」。

許家蓓幾個月前發現罹患子宮內膜癌並開始接受化療，由於起初恢復狀態不錯，所以她並未公開消息，但到了上周她的病況卻急轉直下，最後在今天清晨病逝。

同在松山信義選區的徐巧芯發文表示，一直知道許家蓓身體出了些狀況，但也不方便過問，前些日子看到許在地方出現，自己還很開心想說大約是康復了。沒想到今天看的這樣的新聞。

「從我2018我初次參與議員選舉以來，妳就以前輩的身分給我許多指導，比如有些行程我沒有掌握到，你還會好心提醒我去跑。」徐巧芯說，即便彼此政黨色彩不同，也仍然稱得上是好友，沒有為什麼，就是兩個人投緣，如此純粹。

徐巧芯感嘆，永遠記得某天見面的時候互相擊掌後擁抱，許家蓓說了聲「你知道的」，拿了瓶椰子水給自己，叮嚀要照顧好身體，而她則笑著回應，「謝謝，我知道的」。兩人的好默契與回憶，一切盡在不言中，「一路好走，在另一個世界不再有病痛。」