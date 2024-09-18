死刑釋憲週五宣判！審議式民調「反廢死」破八成　主張廢死驟降

▲中華人權協會理事長高思博（中）今天主持記者會。（圖／中華人權協會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

由37名死囚共同聲請的「廢死釋憲案」判決結果將在本周五（20日）出爐，社會各界均相當關注。中華人權協會與台灣審議民主協會今日舉辦「死刑存廢，全民參與」審議民主成果記者會時指出，不論是大規模民調，或參與公民審議會議的公民，有8成以上反對廢除死刑。中華人權協會理事長高思博強調，期盼大法官以司法公信力為念，切莫執著於政治或個人價值而與社會價值觀對立。

中華人權協會指出，本次成果發表會由高思博主持，前司法院副院長蘇永欽引言，台灣審議民主協會理事長朱雲鵬、政治大學教授廖元豪、中研院教授楊文山進行結果分析。本計畫於5月20日啟動，6月20日完成第一階段大樣本民調，共有3003位樣本；7月13日進行第二階段審議式公民會議，有141位公民參加並進行後測。

此次調查發現，參與公民會議後，主張廢死者從17%降為9.2%，反對廢死者由81.6％下降80.2％，未表態者由1.4%提升至10.6%，顯示反對「廢除死刑」者超過8成。

在參與公民會議後，對於「只有故意殺人始得處死」，贊成者從75.9%降為59.6%；對於「以終身監禁不得假釋代替死刑」，贊成者從43.3%降為34.1%。顯示民眾吸收大量司法實務資訊後，對調整死刑這樣基本法制態度審慎，尤其知悉現行「無期徒刑」並非終身監禁，且終身監禁面臨違憲爭議和實務面不少難題，更是如此。

本次調查也有值得關注的數據，像是有關「對於重大犯罪，應重視社會及被害人家屬對於公平正義的渴望，保留法院判處死刑的選項」，在公民會議後，有81.6％支持，而「維持死刑並沒有違反國際潮流」，也獲得80.9%的支持。

至於廢死應由誰決定，在公民會議後，認同由大法官決定者，由14.9%增至16.3%，差異不大，可見民意對於大法官是否能決定死刑存廢，多數仍不認同。對於「廢除死刑應該由公民投票或立法院制訂法律來決定」，在公民會議後，由81.6%同意下降至72.4%，顯見仍為大多數民意。

高思博強調，這屆大法官的任期將屆，呼籲大法官應該以司法公信力作為最核心的考量，而非執著於個人的道德觀或價值觀，因為司法公信力是依靠一代一代法律人接力耕耘，爭取社會支持而非依靠特定政治力量。

