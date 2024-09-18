綠提「2758號決議不涉台」遭放生　韓國瑜、藍白協商破裂秒閃人

▲韓國瑜召集黨團協商破局。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台灣國際地位近期因「聯大2758號決議」受到關注，面對澳洲與荷蘭國會陸續駁斥中國扭曲決議，為此，民進黨希望不分朝野在國會通過連署，並在今（18日）由立法院長韓國瑜召集的朝野協商中以臨時動議的方式提出，不過，韓國瑜在協商破局後直接宣布散會，並與藍白黨團幹部陸續離開，讓吳思瑤不滿嘲諷，「有這麼害怕2758號決議嗎？」

新會期首次朝野協商氣氛不佳，本是討論第二會期開議日期，即便朝野黨團對20日開議並邀請行政院長卓榮泰率閣員施政報告，都有共識，但民眾黨團希望下周一再邀卓榮泰針對能源政策專案報告，民進黨認為要專案報告，就加入台電的追加減預算案，朝野最後討論仍無法聚焦，民進黨團拒在韓國瑜草擬的協商結論上簽字，首度協商因此破局。

此外，本會期是預算會期，吳思瑤希望，27日也能定案邀卓揆報告總預算案，但國民黨、民眾黨團皆認為，這非今天協商主題不能討論。吳思瑤遂向韓國瑜抗議，認為韓只聽藍白兩黨團意見，卻完全不理會民進黨意見。協商將近兩小時，韓國瑜宣佈協商破局，明早進行談話會。

吳思瑤此時也提出臨時動議，希望立法院能響應澳洲、荷蘭國會的「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議。但韓國瑜宣布散會後立即與藍白黨團幹部離開，徒留吳思瑤一個人持麥克風嘲諷，有這麼害怕2758號決議嗎？