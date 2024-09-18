鏡新聞民調／同情分？民眾黨立委滿意度26.2%止跌回升　增2.6百分點

▲民眾黨立委滿意度26.2%。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，民眾黨風雨飄搖，《鏡新聞》今（18日）公布最新9月政經民調，針對「民眾對於立法院各政黨立委表現滿意度」調查，結果顯示，民進黨46.9%滿意度第一、國民黨36.1%滿意度第二、民眾黨滿意度僅有26.2%墊底。鏡新聞進一步分析指出，民調可見同情分數，因與前次調查相比，白營滿意度略升2.6個百分點、不滿意度下降3.7個百分點。



針對「民眾黨立委整體表現滿意度」，鏡新聞民調顯示，有26.2%滿意，其中3.8%非常滿意、22.4%還算滿意，另外不滿意接近六成為59.6%，其中30.6%不太滿意、29.0%非常不滿意，未表態的有14.2%。

▼鏡新聞九月政經民調「民眾黨立委整體表現滿意度」。（圖／鏡新聞提供）





針對「民進黨立委整體表現」，有46.9%民眾表示滿意，其中9.2%非常滿意、37.7%還算滿意、另有43.6%不滿意，26.6%不太滿意、17.0%非常不滿意、未表態的有9.4%。

▼鏡新聞九月政經民調「民進黨立委整體表現」。（圖／鏡新聞提供）

至於「國民黨立委整體表現」，認為滿意的有36.1%，其中3.9%非常滿意、32.2%還算滿意，另外不滿意仍五成為53.1%，其中34.2%不太滿意、18.9%非常不滿意。

▼鏡新聞九月政經民調「國民黨立委整體表現」。（圖／鏡新聞提供）





鏡新聞總結，綠藍白三黨立委表現滿意度，民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低；不滿意度仍然為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。

進一步交叉分析，柯文哲羈押禁見後，民眾黨風雨飄搖，鏡新聞分析，民調可見同情分數，白委滿意度26.2%，略升2.6個百分點、不滿意度59.6%，下降3.7個百分點。

▼鏡新聞九月政經民調「三黨立委整體表現」。（圖／鏡新聞提供）

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年9月14日至9月16日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機544人，共1,087份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/經費來源：鏡電視。