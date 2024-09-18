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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院20日開議有共識又破局！原因曝光　韓國瑜明召開談話會討論

▲▼立法院長韓國瑜召集黨團協商 第11屆第2會期開議日 相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長韓國瑜召集黨團協商 第11屆第2會期開議日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（18日）主持朝野協商，討論立法院開議日期，但由於民眾黨團提出23日加開電價專案報告，並列入協商結論週五表決此議程，民進黨團要求也將27日的預算質詢列入，最後各黨團沒共識，韓國瑜宣布協商失敗，明天開談話會再討論。韓國瑜在會議開始前，緩和氣氛表示，小時候暑假開學，第一天都是懶洋洋的，老師要說專心大家才會專心，現在自己要跟大家說，「專心！」

韓國瑜宣布初步協商結論，第一，各黨團共識原則上20日開議，循例進行行政院長施政報告；第二，今天協商的主題是開議日；第三，大家所提出專案報告和加開院會事宜，在第一次院會（20日）用議程草案送院會處理。

會中，國民黨團書記長林思銘表示同意，國民黨團希望20日來開議，請行政院長來做施政報告和總質詢。

但民眾黨團總召黃國昌則說，20日開議民眾黨團沒問題，但希望下週一、週二（23、24日）來舉行一次會，23日針對電價和能源配比、電價政策來進行專案報告，週二再進行施政報告並備質詢，而20日則處理報告事項和討論事項。

黃國昌指出，10月電價看起來又是蠢蠢欲動，社會上對於賴清德的能源政策多少質疑，卓榮泰內閣也說不清楚，因此盼卓榮泰能列席報告並備質詢，考量到周五也有報告事項要依序處理，因此是否也可以考慮下週二邀請卓榮泰專案報告並備質詢。

▲▼立法院長韓國瑜召集黨團協商 第11屆第2會期開議日 相關事宜。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨團幹事長吳思瑤隨後表示，民進黨團也支持20日開議並進行施政總質詢。對於電價專報，過去的慣例是開議日進行施政總質詢，而下一次的會議進行總預算詢答，三大預算案其中一個是台電1000億追加減，是不是就併能源政策和電價調整專報，在同一個主題來進行。

吳思瑤指出，電價政策在上會期三黨共同提案，完成《電業法》第49條修正，擴大民間代表和專家學者代表，強化電價審議的公平機制。當時民眾黨團的附帶決議，要求電價審議委員會紀錄要在兩週內公告，經濟部和台電也依立法院修正和要求做了調整，上會期的修正讓電價審議回到專業而不是政治，一開議把政治性議題和電價調升放在一起不是太好。她主張，專報可以安排和台電1000億追加減預算併在一起，主題相符、對話更聚焦，時間調配更妥適。

眼見氣氛劍拔弩張，韓國瑜宣布休息5分鐘，並指出根據3黨幹部發言，20日開議大家都沒意見，但民眾黨團希望23、24日加開院會，而藍綠黨團盼20日開議並進行施政報告。初步結論就是各黨團共識原則上20日開議，循例進行施政報告。

林思銘說，國民黨認為民眾黨團請卓榮泰來做專案報告是有必要的，因此支持下週一加開院會請院長來做電價專報，台電撥補1000億和專報聚焦的能源配比和電價調整議題是不一樣的，預算歸預算，還是需要院長講清楚說明白。

黃國昌則再回應吳思瑤，下週一目前沒任何開會的安排，而且此議題是全國關心的事，他對行政部門有信心，負責任說清楚講明白是回應全體國民的期待，如果各黨團意見不同，就把自己提出的議事日程拿到院會去解決（表決）。

吳思瑤說，要安排專案報告，各黨可以磋商，民眾黨提出能源政策是可以進行，但就跟三大預算案一起進行，包括台電一千億也是卓榮泰領銜部會一起來，本來就會針對這筆預算執行，跟專案報告併一起當然是更有效率，下周一的話就等於是加開院會，連召委都要有作業時間，所以裁示下週三選舉，但現在周一就要加開好像又回到上會期的輪迴，有那麼急迫嗎？

吳思瑤重申，簡單的事情簡單處理，開議日就進行總質詢，從過去到現在都是如此，要增加專報可以，但黃國昌一直無法回應是否同意能把台電千億預算跟專抱合一起，這是政策的一體兩面，更有效能更能聚焦，都是卓榮泰率各部會備詢；有人想搞得自己最認真，民眾黨說五一二一次會，又要專報，那議事日程要循民主程序，那可能周五就是專報了而非總質詢，簡單的事情為何要複雜處理？

三黨討論超過一小時無共識，最後，即便朝野黨團對20日開議並邀請行政院長卓榮泰率閣員施政報告，都有共識，但由於民眾黨團希望下周一再邀卓榮泰針對能源政策專案報告，民進黨認為要專案報告，就加入台電的追加減預算案，朝野最後討論仍無法聚焦，民進黨團拒絕在韓國瑜草擬的協商結論上簽字，新會期首度協商破局。

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