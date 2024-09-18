議員猛K柯文哲沒關係　黃國昌：藍白立院黨團會約時間溝通新會期法案

▲民眾黨立法院黨團召開要漲電價先來報告記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，目前遭羈押中，相較國民黨立委們低調態度，議員游淑慧、鍾小平則是猛打此議題，讓外界好奇是否影響國會的藍白在野合作。對此，民眾黨團總召黃國昌18日表示，針對優先法案部分，等國民黨的黨團幹部選出後，藍白黨團三長會另外再約時間，正式針對下會期預算、法案等重要事項進行溝通。

針對優先法案在野陣營合作與否的態度，黃國昌說，每一個黨團都有每個黨團的民主程序，民眾黨團已經做出決議，「針對下個會期相關優先法案等事項的運作，我們願意本於善意跟國民黨立院黨團先行溝通磋商」。

但黃國昌說，目前國民黨的黨團幹部應該是20日才會舉行正式的選舉，還是要尊重國民黨內部的民主程序，等到他們黨團三長確定後，民眾黨團三長、國民黨團三長，會另外再約時間，正式針對下會期預算、法案等重要事項進行溝通。

另外，媒體也問到召委選舉一事，國民黨表態藍白雙方可以就召委席次進行協調？黃國昌說，等到國民黨目前黨團幹部選舉出來後再來討論，現階段還是要尊重要他們民主程序，等黨團幹部選出來，否則的話根本沒有去正視溝通或討論的機制或平台存在。