　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員猛K柯文哲沒關係　黃國昌：藍白立院黨團會約時間溝通新會期法案

▲▼民眾黨立法院黨團召開要漲電價先來報告 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立法院黨團召開要漲電價先來報告記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲身陷京華城案，目前遭羈押中，相較國民黨立委們低調態度，議員游淑慧、鍾小平則是猛打此議題，讓外界好奇是否影響國會的藍白在野合作。對此，民眾黨團總召黃國昌18日表示，針對優先法案部分，等國民黨的黨團幹部選出後，藍白黨團三長會另外再約時間，正式針對下會期預算、法案等重要事項進行溝通。

針對優先法案在野陣營合作與否的態度，黃國昌說，每一個黨團都有每個黨團的民主程序，民眾黨團已經做出決議，「針對下個會期相關優先法案等事項的運作，我們願意本於善意跟國民黨立院黨團先行溝通磋商」。

但黃國昌說，目前國民黨的黨團幹部應該是20日才會舉行正式的選舉，還是要尊重國民黨內部的民主程序，等到他們黨團三長確定後，民眾黨團三長、國民黨團三長，會另外再約時間，正式針對下會期預算、法案等重要事項進行溝通。

另外，媒體也問到召委選舉一事，國民黨表態藍白雙方可以就召委席次進行協調？黃國昌說，等到國民黨目前黨團幹部選舉出來後再來討論，現階段還是要尊重要他們民主程序，等黨團幹部選出來，否則的話根本沒有去正視溝通或討論的機制或平台存在。

ET快訊
快訊／5連霸藍議員遭搜索　國民黨團回應了
松信議員剩6席！許家蓓癌逝「不補選、不遞補」　原因曝
「害死我！」捲BB Call恐攻　金阿波羅老闆將跨國提告
台灣製造BB Call「遭借刀殺人」　手法曝光
蝸牛小米粽中毒3死！　食藥署鎖定「5可疑物質」
許家蓓48歲病逝！　子宮內膜癌「常見症狀」曝
快訊／美天王歌手結婚！　CP查理曬婚禮照
吃小米粽3死　高大成：蝸牛不是主因！
爆炸BB Call來自台灣！　金阿波羅澄清：並非直接製造
BB Call「一陣狂嗶後」集體爆炸　拆開驚見5公克炸藥

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨立委反推國土計畫法　黃國昌：到底在演哪齣？

快訊／五連霸新北議員遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

北市松信議員剩6席！許家蓓癌逝　「不補選、不遞補」原因曝光

檢調查柯文哲金流傳有關鍵進展　黃國昌：編故事還是洩密？

卜睿哲給民進黨政府3提醒　藍委：賴清德真的要深自檢討

鏡新聞民調／同情分？民眾黨立委滿意度26.2%止跌回升　增2.6百分點

議員猛K柯文哲沒關係　黃國昌：藍白立院黨團會約時間溝通新會期法案

白營要求漲電價先赴立院報告　綠黨團提電業法修法：民眾黨團失憶？

20綠委齊喊暫緩國土法　張嘉郡力挺：行政院不要一意孤行

許家蓓風評好！議長戴錫欽不捨：4月得知有狀況　她一直說非常穩定

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

蔡依林台上被煙嗆到「到幕後狂按XD」　見自己現身大螢幕「害羞躲起來」

被PS女孩圍跳《麻辣糖葫蘆》　邊荷律氣噗噗跺腳：我才沒有

跟著幻術大仙一起「進去」 水在呂捷眼前瞬間變茶｜豈有此呂 EP288預告

利特准銀赫退團！遭嗆「奇怪的人」　曝李洪基最嚴厲：我是學員就退賽

羅志祥開唱出包「被喊退票」　他笑嗆觀眾：下不下流啊！

民進黨立委反推國土計畫法　黃國昌：到底在演哪齣？

快訊／五連霸新北議員遭搜索　國民黨團籲司法勿枉勿縱

北市松信議員剩6席！許家蓓癌逝　「不補選、不遞補」原因曝光

檢調查柯文哲金流傳有關鍵進展　黃國昌：編故事還是洩密？

卜睿哲給民進黨政府3提醒　藍委：賴清德真的要深自檢討

鏡新聞民調／同情分？民眾黨立委滿意度26.2%止跌回升　增2.6百分點

議員猛K柯文哲沒關係　黃國昌：藍白立院黨團會約時間溝通新會期法案

白營要求漲電價先赴立院報告　綠黨團提電業法修法：民眾黨團失憶？

20綠委齊喊暫緩國土法　張嘉郡力挺：行政院不要一意孤行

許家蓓風評好！議長戴錫欽不捨：4月得知有狀況　她一直說非常穩定

廈門旅遊協會赴金門踩線交流　小三通人潮可望重回疫前榮景

屏東翁騎電動輔助車訪友返家途中熄火　警及時伸援手

潔西卡貨車前拍時尚大片　拎BV編織小包、穿香奈兒鞋好俏皮

小資族照過來！正港成長息收雙引擎ETF來了

國家專技高普考中華醫大視光系創下驗光師、驗光生三榜首紀錄　表現亮眼

又漲！iPhone 16 Pro系列換電池要4千元↑　果粉驚：真的有貴到

民進黨立委反推國土計畫法　黃國昌：到底在演哪齣？

專任運動教練淪「另類保姆」？　林郁婷、鄭兆村喊話盼重視

王品2品牌推身分證優惠　中1碼就送龍膽石斑、泡菜煎餅

中國中秋假期消費市場疲軟　月餅銷售與電影票房差

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

政治熱門新聞

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

快訊／許家蓓罹子宮內膜癌今凌晨病逝

快訊／議員許家蓓癌逝　蔣萬安哀悼「青春年華不敵病魔是台北損失」

快訊／議員許家蓓癌逝享年48歲　民進黨回應了　

殲-20已飛進台灣？　中共最愛退將名嘴：軍方不公布？還沒看到？

民眾黨支持度只掉1.8%！林濁水曝生力軍加入

不願扛責！他抖出柯文哲「限期11天」內幕

民進黨議員許家蓓癌逝　游淑慧發文哀悼：震驚又難過

政府明年編73億預算　卓榮泰：打造完整打詐生態系

北檢火速破案否認洩密　郭正亮揭疑點：現在才知馬小姐有通靈本事

台北居大不易！　北市人口數最快9月底「跌破250萬」

快訊／許家蓓癌逝　簡舒培哽咽落淚

共艦遼寧號今凌晨出沒台灣東北外海　國軍全程監控

更多熱門

相關新聞

白營要求漲電價先赴立院報告　綠黨團提電業法修法：民眾黨團失憶？

白營要求漲電價先赴立院報告　綠黨團提電業法修法：民眾黨團失憶？

對9月底電價審議委員會將討論10月漲電價事宜，民眾黨團今（18日）召開記者會要求，行政院長應率同相關部會首長就：『賴清德政府能源配比及電價政策』進行專案報告並備質詢。對此，民進黨團回應，上會期末，藍綠白有共識修正電業法，將電價審議交由民間代表、專業人士主導、讓專業說話，才過了兩、三個月，民眾黨團失憶嗎？

白營揪牧師、道士為柯文哲祈福　綠黨團傻眼：應相信法院不是法會

白營揪牧師、道士為柯文哲祈福　綠黨團傻眼：應相信法院不是法會

柯文哲案破口！　沈慶京「京華城套現」近百億

柯文哲案破口！　沈慶京「京華城套現」近百億

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

柯文哲選前3個月湧近2億現金捐款　捐贈人「匿名」

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

沈慶京「5億犒賞金」流向不明　柯文哲隨身USB成索賄鐵證

關鍵字：

柯文哲民眾黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

即／黎巴嫩BB Call集體爆炸！增至9死、2800傷

大直摩天輪驚見「長髮妹跨坐沈建宏」

2千多萬房子竟變「別人家」！7旬阿嬤誤踏4陷阱

千億婚姻破滅！　豪門夫妻互控外遇、家暴

台東食物中毒3死！疑83歲嬤包「蝸牛小米粽」惹禍

求乾爹送iPhone 16　妹子羞喊「2次，可不戴」

快訊／許家蓓癌逝享年47歲　最後發文曝光！支持者震驚

快訊／民進黨女議員罹癌今晨病逝　享年47歲

台北體院停車場狂車震　小三激戰人夫10次

蘇力颱風估今生成　「全台下3天」時間曝

小米粽內餡曝！粽葉包裹滿滿「蝸牛肉」

「林襄理想型」爆密戀樂天女孩！

陶朱隱園僅「賣出1戶」有內幕！　沈慶京傳欠60億賭債

警專生涉白嫖遭毆　警約談樓鳳妹

不是清境農場！「南投最強景點」是它　CNN也推爆

更多

最夯影音

更多

超商滑手機男陳屍沙發30hrs　休假消防員眼尖發現急通報

騎士疑似分心看路口車禍　猛撞前方砂石車傷重不治

貝碧佳襲上海「1949年來最強」　吹飛外牆險砸路人、路樹全倒

陸女家中遇小強快崩潰　搬出愛貓神速捕蟑

彰化男超商猝死！陳屍沙發30hrs「沒人發現」　最後身影曝光

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面