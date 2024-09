泰坦號「殘骸照片」首曝光！5死內爆後　一截尾錐直插海底

▲泰坦號尾錐直插大西洋海底。(圖/翻攝美國海岸警衛隊,下同。)



記者吳美依/綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」(Titan)聽證會16日起登場,美國海岸警衛隊也在法庭上,首度公布了殘骸影像,顯示「泰坦號」內爆之後,尾錐(tail cone)直插大西洋的海底。

《衛報》報導,16日公布的影像,讓公眾首度看見潛水器的殘骸樣貌。海事調查委員會表示,泰坦號分離的尾錐及其他殘骸提供了「確鑿的證據」,顯示這艘潛水器經歷了「災難性的內爆」。

U.S. Coast Guard releases footage of the Titan submersible's tail cone after fatal implosion in June 2023 pic.twitter.com/LrSauk6Qno