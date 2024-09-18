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泰坦號「殘骸照片」首曝光！5死內爆後　一截尾錐直插海底

▲▼鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）內爆之後，尾錐（tail cone）直直插入大西洋的海底。（圖／翻攝美國海岸警衛隊）

▲泰坦號尾錐直插大西洋海底。（圖／翻攝美國海岸警衛隊，下同。）

記者吳美依／綜合報導

鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」（Titan）聽證會16日起登場，美國海岸警衛隊也在法庭上，首度公布了殘骸影像，顯示「泰坦號」內爆之後，尾錐（tail cone）直插大西洋的海底。

《衛報》報導，16日公布的影像，讓公眾首度看見潛水器的殘骸樣貌。海事調查委員會表示，泰坦號分離的尾錐及其他殘骸提供了「確鑿的證據」，顯示這艘潛水器經歷了「災難性的內爆」。

2023年6月18日，美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）經營的「泰坦號」在北大西洋下潛，不到2小時就與母船極地王子號（Polar Prince）失去聯繫，研判因為深海壓力瞬間內爆，5名乘客全數罹難。

本案聽證會於16日展開，預期持續2周，旨在揭發泰坦號致命內爆的真相，以及海事人員是否有任何疏忽或不當行為。此外，也有越來越多證人出庭表示，他們在災難發生之前，就對泰坦號的建造感到擔憂。

▲▼觀光潛水器「泰坦號」採用非常規的碳纖維複合材料和細長艙室設計，恐怕是導致承受更大水壓而失事的主因。（圖／路透）

▲泰坦號無法承受深海壓力而瞬間內爆。（圖／路透）

除了首度公開殘骸照片之外，聽證會上也揭露更多新細節，包括泰坦號最後幾段訊息中，曾向母船表示「這裡一切都好」，但也曾回報卸重、意味著試圖返回海面。

「海洋之門」前工程總監尼森（Tony Nissen）坦承「百分之百」感受到來自上級的壓力，必須讓潛水器盡速下水，但他反對泰坦號前往鐵達尼號，「我不簽字批准，所以我被開除了。」承包商卡特森（Tym Catterson）也對於碳纖維及鈦結構有所疑慮，因此對於乘坐泰坦號感到不舒服。

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