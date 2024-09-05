鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝　發現消失38年「戴安娜女神像」

▲考察再次發現了原本放置在頭等艙的羅馬女神戴安娜青銅像。（圖／取自 RMS Titanic Inc）



記者張方瑀／綜合報導

擁有「鐵達尼號」殘骸所有權與打撈權的「RMS鐵達尼公司」（RMS Titanic Inc.）近來再次下潛考察。最新的海底影像顯示，電影《鐵達尼號》中經典的船頭欄杆已腐蝕崩塌，但卻意外發現消失數十年的羅馬女神戴安娜（Diana）青銅像。

根據《衛報》報導，鐵達尼號1912年撞上冰山沉沒北大西洋海底，而位於美國喬治亞州的「RMS鐵達尼公司」擁有其殘骸所有權與打撈權，而該公司近日完成了自2010年以來的首次考察，拍攝了200多萬張照片與高解析度影片，結果有驚人的發現。

▲▼2010年（上）考察時還存在的船頭欄杆，在本次的探勘中已部分崩塌。（圖／取自 RMS Titanic Inc）



首先是在電影《鐵達尼號》男女主角所站的船頭位置，船頭左舷側一處長約4.5公尺欄杆，已在過去2年這段期間脫落沉入海底，位置就在船身旁邊。RMS鐵達尼公司在聲明中指出，「我們對這一損失以及船隻和殘骸不可避免的腐蝕感到悲痛。」

RMS鐵達尼公司表示，未來數個月將針對鐵達尼號的狀況和變化進行更深入的檢查，「雖然鐵達尼號的腐壞坍塌是不可避免的，但這項證據加強了我們的使命，必須在為時已晚之前，盡可能地保存和記錄。」

另一個好消息是，這次考察再次發現了原本放置在頭等艙的羅馬女神戴安娜（Diana）青銅像，這尊約61公分高的青銅像僅在1986年被拍到過一次，這次終於又發現其蹤跡。RMS鐵達尼公司指出，裝飾船廳和房間的許多藝術品，多年來在海水的腐蝕下逐漸消失，「戴安娜雕像仍然筆直地屹立在殘骸中，就像永恆不滅的羅馬神祇一樣。」

本次考察也是RMS鐵達尼公司自1987年以來，進行的第9次探險，考察團隊包含海洋成像專家、海洋學家、科學家和歷史學家；他們除了捕捉新影像外，還必須檢查沉船狀況、辨識文物和受威脅區域，並持續進行保護工作。