泰坦號內爆5死「最後訊息」曝光！　前員工揭內幕

▲鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」在2023年發生內爆，造成艙內5人瞬間死亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

由美國公司「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）經營的鐵達尼號觀光潛水器「泰坦號」在2023年發生內爆，造成艙內5人瞬間死亡。最新召開的聽證會公布了泰坦號送出的最後訊息，在內爆發生之前，艙內人員表示「這裡一切都好」。

根據《獨立報》報導，泰坦號2023年6月18日在北大西洋下潛後失聯，研判因深海壓力內爆，5名乘客全數罹難，當時泰坦號（Titan）下潛不到2小時，便與母船極地王子號（Polar Prince）失去聯繫，而最新召開的聽證會也公布了當時泰坦號所傳送的最後訊息。

海岸防衛隊在聽證會上播放了一段模擬泰坦號下潛過程的動畫，在6月18日上午10時左右，極地王子號人員詢問泰坦號，能否透過螢幕上看到母船，並一連在7分鐘內詢問了7次相同問題，而泰坦號船內人員隨後發送了「k」，代表其要求進行通訊檢查。

極地王子號接著又重複了3次問題，然後在訊息中寫道「我需要你們提供更好的通訊訊號」。到了10時14分，泰坦號終於回應了「是」，並補充說「這裡一切都好」。最後兩邊通訊在上午10時47分完全中斷。

▲泰坦號殘骸被打撈上岸。（圖／達志影像／美聯社）



泰坦號上的5名成員，包括該公司執行長拉許（Stockton Rush）、法國探險家兼潛水家納若萊（Paul-Henri Nargeolet）、英國億萬富豪暨探險家哈定（Hamish Harding）、巴基斯坦富商達武德（Shahzada Dawood）及他19歲的兒子蘇里曼（Suleman Dawood）被認定因潛水器內爆而死亡。

海岸防衛隊在16日的聽證會中指出，泰坦號在出航之前的測試就出現許多問題。泰坦號在2021年的測試潛水中發現了70項設備問題，隔年的測試中又發現了48項問題；更離譜的是，從2022年最後一次測試潛水後到2023年2月6日為止，泰坦號一直在「沒有任何遮蓋保護」的情況下停放於碼頭，完全暴露在自然環境中。

海洋之門探險前工程總監尼森（Tony Nissen）出庭作證時指出，他被雇用時並沒有被告知打造這艘潛水器的目的是要去探索鐵達尼號。尼森說，泰坦號曾在2018年被閃電擊中，造成部分船體損壞，隔年的聲學測試結果也不理想，所以他反對泰坦號前往鐵達尼號，「我不簽字批准，所以我被開除了。」

尼森也提到，執行長拉許的作風十分獨斷，「他很少讓步，大多數人最終都會向他妥協。」當法院問及是否在啟用泰坦號上被施壓時，尼森回應，「百分之百有。」

聽證會預計將持續進行2周，目前海岸防衛隊正調查潛水器失事的相關情況，主要著重於造成這場災難的原因，了解如何防止類似事件再次發生，也將檢視是否有「不當行為、疏忽或故意違法行為」導致這場悲劇。