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桃園男欠債！30分鐘連3搶　打劫超商店員還關廁所...下場曝

▲桃園市孫姓男子因負債欠錢，今年3月間持水果刀在短短20分鐘內連續洗劫龜山區兩處超商，搶走2店員與客人共計3萬餘元現金與金戒指，犯案後騎車逃離現場，警方。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲孫姓男子今年3月間在20分鐘內連續洗劫龜山區兩處超商，搶走2店員與客人共計3萬餘元現金與金戒指。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市孫姓男子因負債無力償還鋌而走險，今年3月18日凌晨持水果刀騎車到龜山區某超商，以水果刀抵住店員頸部，強逼交出收銀機內2萬1350元，又強押店員進入廁所，搶取其手上金戒指一枚，隨後又持刀抵住男客，逼迫交出皮夾內6100元，男客掙扎抵抗被劃傷左手掌，孫強盜得逞後逃離，未料孫三度在附近超商再度對店員逼迫繳出6900元現金後逃離；桃園地院審結依3項攜帶兇器強盜罪，判他應執行有期徒刑8年6月，全案還可上訴。

檢警調查，40歲的孫姓男子因債務需錢孔急，今年3月18日凌晨3時46分，帶著水果刀騎乘未掛車牌機車，在桃園市龜山區大同路某超商，以水果刀抵住店員頸部，強逼交付收銀台內2萬1,350元現金，見其手上有金戒指，再強押店員進入超商廁所，強取其手上金戒指1枚，並喝令店員不准離開廁所。得手後在超商休息區，見一名男客在休息，再度以水果刀抵住男客頸部，強逼交付皮夾內6100元現金，因男客掙扎過程中左手掌被水果刀割傷，孫得手後騎乘機車逃離。

孫男連續犯案後猶不知足，騎車至附近光峰路另一家超商，再以水果刀抵住店員頸部，強逼交付收銀台內6900元現金，喝令店員進入廁所不准離開，得手後騎乘機車逃離現場，2名超商店員隨即報案處理，經龜山警分局調閱監視錄影畫面後，隨即於3小時內循線查獲孫男到案；桃園地檢署調查後，偵結依攜帶兇器強盜罪嫌起訴。

桃園地院審理時，被告孫男坦承犯行不諱，但否認有強盜店員金戒指等犯行，法院調閱監視影像及被害人指述，犯行足可認定；孫男辯護人則主張本案應有刑法第59條得以減刑，法官則認為，被告持水果刀於半小時期間內在2超商內對2名店員、1名顧客以持刀抵住頸部，強盜取得現金與財物，對於社會治安之破壞程度甚鉅，未見客觀上有何情堪憫恕情狀，無適用刑法第59條規定酌量減輕其刑之餘地。

法官審酌，被告前曾於2006年間曾以相同手法犯下加重強盜罪，服刑至2015年才獲得假釋，本次再度犯案實應嚴懲，法官審結依犯攜帶兇器強盜罪共3罪，應執行有期徒刑8年6月，仍可上訴，孫男目前在押中。

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