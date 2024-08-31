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老婆帶女兒赴歐度假！　地產大亨負債10億「戶頭剩25萬」輕生亡

▲▼美國地產開發商米勒（Brandon Miller）。（圖／翻攝自X）

▲美國地產開發商米勒（Brandon Miller）與妻子坎迪斯、2名女兒。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國43歲地產開發商米勒（Brandon Miller）日前被人發現在家中車庫自殺身亡，當時他的網紅老婆正帶著2名女兒在歐洲過暑假。外媒報導指出，米勒疑似是無法負擔高達3400萬美元（約台幣10.8億元）的債務，銀行裡僅剩8000美元現金，才會選擇輕生。

根據《紐約郵報》報導，米勒是紐約知名地產開發商，而他的老婆坎迪斯（Candace Miller）經營親子生活風格部落格《Mama + Tata》，也和好萊塢知名雙胞胎「歐森姊妹」瑪莉凱特歐森（Mary-Kate Olsen）跟艾希莉歐森（Ashley Olsen）、川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）都有交情。

在外人眼中，他們一家人似乎過著住豪宅、開名車的上流社會生活，但米勒上月被人發現在漢普頓豪宅車庫內輕生，當時妻女正在歐洲度假。事情曝光後，外界才發現原來米勒一家根本是舉債度日。

▲▼美國地產開發商米勒（Brandon Miller）位於漢普頓豪宅。（圖／翻攝自Courtesy of Bespoke Real Estate）

▲米勒位於漢普頓豪宅。（圖／翻攝自Courtesy of Bespoke Real Estate）

米勒有1150萬美元的房貸、還有來自芝加哥蒙特利爾銀行（BMO Bank）的1130萬美元貸款以及一筆610萬美元的私人借貸。

此外，他還積欠美國運通30多萬美元、向布魯克林預借現金服務公司Funding Club借的26.6萬美元，還有各種企業與供應商的數十萬美元欠款。

米勒過世後，銀行僅剩下8000美元（約台幣25萬元）的現金，欠債超過3400萬美元。

報導指出，他的妻女在友人的協助下從歐州搭乘私人包機返美，目前坎迪斯也已委託出售豪宅，並帶著女兒們搬到佛州邁阿密。

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