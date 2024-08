老婆帶女兒赴歐度假！　地產大亨負債10億「戶頭剩25萬」輕生亡

▲美國地產開發商米勒(Brandon Miller)與妻子坎迪斯、2名女兒。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國43歲地產開發商米勒(Brandon Miller)日前被人發現在家中車庫自殺身亡,當時他的網紅老婆正帶著2名女兒在歐洲過暑假。外媒報導指出,米勒疑似是無法負擔高達3400萬美元(約台幣10.8億元)的債務,銀行裡僅剩8000美元現金,才會選擇輕生。

