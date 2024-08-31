桃園男疑車速過快自撞分隔島翻覆受困　警消救出送醫撿回一命

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區富華路、南青路口處昨（30）日深夜發生轎車自撞分隔島翻覆事故，林姓男子駕駛白色轎車行經案發現場時突然失控撞上分隔島後翻覆，警消到場處理時發現林男受困車內，以破壞器材將其救車送醫急救，所幸並無生命危險，警方初步研判疑似超速過快肇事，至於真正肇事原因仍由警方調查釐清。

▲桃園市林姓男子昨天深夜駕車行經蘆竹區南青路、富華路口處不慎自撞分隔島後翻覆，警消到場搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市林姓男子昨天深夜駕車行經蘆竹區南青路、富華路口處不慎自撞分隔島後翻覆，警方人員到場處理時查看是否有其他乘客被甩出車外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，昨天深夜11時許，37歲林姓男子駕駛白色轎車由蘆竹區南青路往中壢區方向行駛，行經南青路、富華路口處時，突然失控撞上中央分隔島後翻覆，林男受困車內，警方據報後會同消防人員到場處理，其中林男頭部與身體多處受創，經救護人員以破壞器材將林男拖出車外，協助清洗傷口、包紮止血等救護處置送往林口長庚醫院救治，至於是否有酒精反應，則需由醫院抽血後確認，但林男並無生命危險。

▲桃園市林姓男子昨天深夜駕車行經蘆竹區南青路、富華路口處不慎自撞分隔島後翻覆，警消人員到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方呼籲，用路人行車需謹慎前車狀況，並留意車速，針對南青路常有事故發生，警方將加強該路段交通執法，以降低交通事故發生，針對此起事故肇事原因，正由警方調查釐清。