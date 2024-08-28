桃園男「抽中未上市股票」急匯300萬　警銀聯手保他血汗錢

▲桃園市平鎮區劉姓男子昨天下午前往環南路某銀行臨櫃欲匯款300萬元，行員通知警員到場協助勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區劉姓男子昨（27）日下午前往環南路某銀行，臨櫃打算匯款300萬元，行員詢問匯款用意等項目，劉男避重就輕，行員憂心被詐騙立即通報平鎮警分局員警到場協助，經員警、行員勸說，劉男聲稱在網路上認識投顧老師，聲稱其幸運抽中未上市股票，須立即支付交割款項否則無法獲得股票，因此才立即趕往銀行匯款，員警提出網路詐騙案例，及時成功勸阻劉男匯款念頭，保住辛苦血汗錢。

平鎮警分局宋屋派出所所長鄒安晴指出，平鎮區49歲劉姓男子昨天下午到環南路某銀行，臨櫃欲匯款300萬元，劉男聲稱日前在網路上認識自稱林姓投顧老師，還告訴他幸運抽中未上市股票，但須立即支付交割款，否則無法獲得這股股潛力股票，劉男立即拿著存摺、印鑑到銀行，準備將帳戶裡300萬元存款全數購買該股票。

▲桃園市平鎮區劉姓男子昨天下午前往環南路某銀行臨櫃欲匯款300萬元，行員與警員協助勸說。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臨櫃辦理匯款手續時，行員詢問匯款用意，劉男卻敷衍應付，辯稱是回復資金所需，承辦行員直覺有異，立即通知宋屋派出所員警到場協助到場勸說。

劉男面對員警與行員勸說，仍堅持要匯款買股票，一度質疑行員妨礙其投資發財，員警立即舉出詐騙集團利用「假投資、真詐騙」案例提醒外，當場回撥詐騙林姓投顧老師電話，對方卻遲遲未接聽，劉男才驚覺遇到詐騙，感謝行員與警方及時協助，保住其辛苦積蓄。

▲平鎮警分局分局長徐坤隆今天上午前往銀行公開表揚，感謝行員機警協助阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮分局長徐坤隆今（28）日上午趕往銀行表揚阻詐有功行員，除頒贈POLICE熊紀念品外，更感謝行員機警協助攔阻民眾遭詐，守護民眾財產安全。呼籲民眾如遇疑似詐騙案件，立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，避免荷包遭到詐騙嚴重失血。