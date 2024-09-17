移民署專勤隊登門抓失聯外勞　雇主竟拉扯2移民官成傷下場出爐

▲桃園市王姓男子雇用失聯外勞照顧外婆，去年5月間，移民署桃園專勤隊根據線報前往查緝時，王男以身體攔阻並拉扯移民官導致2人都受傷掛彩。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年雇用印尼籍失聯外勞艾西（譯音）照顧外婆，未料卻遭檢舉王非法雇用失聯移工，移民署桃園專勤隊接獲檢舉後於去年5月前往王男住處查緝時，通知僱主王男到家，未料王卻刻意以身體阻攔移民官依法查緝，還對2人拉扯導致2人都受傷掛彩；桃園地院審理時，王坦承犯行，法官審結依妨害公務執行罪，處拘役20日，可上訴。

檢警調查，47歲的王姓男子於去年5月9日上午被移民署桃園專勤隊通知，將到其位於蘆竹區住家查緝非法雇用失聯外勞工作，王男接獲通知後趕往住家，發現移民署2名移民官正欲查緝其雇用的印尼籍失聯移工艾西（譯音），未料王男不但不配合，反而以身體阻擋2名移民官依法執行查緝勤務，還拉扯2人導致有右側前臂挫傷、左手側腕扭傷等傷害，2名移民官事後向蘆竹警分局報案處理，桃園地檢署檢察官複訊後，依妨害公務罪嫌向法院聲請以簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，被告王男坦承犯行，法官根據檢警提供現場蒐證照片、密錄器錄影光碟與醫院診斷證明等佐證，足認王男犯行明確，法官審酌被告於桃園專勤隊移民官依法執行職務時，當場施以肢體暴力而妨害公務執行之行為，還造成移民官肢體受傷之危害，考量被告事後坦認犯行，衡量其犯罪動機與犯後態度，審結依妨害公務執行罪，處拘役20日，可易科罰金，本案仍可上訴。