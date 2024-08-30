色狼當街對外籍女看護摸胸！她嚇壞哭訴怒告　桃園男下場曝

▲桃園市林姓男子於今年6月間在桃園區某處UBIKE站旁，見外籍女看護照護雇主時，竟徒手觸碰其胸部性騷擾得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子於今年6月間在桃園區某處UBIKE站旁，遇見外籍女看護照護雇主，趁其不注意之際藉機徒手觸碰其胸部，女看護當場被嚇傻，隨後向雇主哭訴，再向桃園警分局報警提告；桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，法官審酌被告並無前科，且坦承認罪，審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役30日，本案還可上訴。

檢警調查，林姓男子在今年6月10日上午8時55分許於桃園市桃園區某處UBIKE站旁，見外籍女看護推著輪椅照護雇主，林男認為有機可趁，趁女看護不及抗拒，竟徒手碰觸女看護胸部性騷擾得逞，女看護被林男突如其來動作嚇傻，質疑林竟然在光天化日下公然性騷擾，隨即向桃園警分局報案處理；桃園複訊時，林坦承犯行，檢方偵結依違反性騷擾防治法向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告林男坦承犯行，法官根據警方提供監視器畫面擷取照片佐證，被告自白與事實相符，告訴人即女看護於警詢中證述之情節相符，被告犯行足堪認定。

法官審酌被告乘告訴人照護雇主不及抗拒而以手碰觸其胸部，顯欠缺尊重他人身體自主權利之觀念，造成告訴人心理傷害，惟念其犯後坦承犯行，除本案外並無其他前科之素行，法官審結，依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役30日，如易科罰金，則以新台幣1千元折算1日，還可上訴。