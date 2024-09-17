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2男翻牆入侵民宅綑綁屋主女友　強盜1200元+金腳鍊下場慘曝

▲桃園市楊姓男子與楊姓屋主有債務糾紛，今年2月間邀集宋姓友人翻牆入侵民宅，意外驚醒屋主女友後綑綁控制，2人由偷變搶搜出3小包海洛因與撲滿內1200元銅板，臨走前還搶走女子金腳鍊。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市楊姓男子與楊姓屋主有債務糾紛，今年2月間邀集宋姓友人翻牆入侵民宅，意外驚醒屋主女友後綑綁控制，2人由偷變搶搜出3小包海洛因與撲滿內1200元銅板，臨走前還搶走女子金腳鍊。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市楊姓男子與楊姓屋主有債務糾紛，今年2月間邀集宋姓友人行竊，2人翻越圍牆侵入住宅翻箱倒櫃，卻吵醒睡夢中屋主女友，2人以膠帶綑綁女子後由偷變搶，在屋內搜出3小包海洛因、撲滿內1200元銅板；宋男於離開前為女子鬆綁時趁機搶走其金腳鍊後逃逸。桃園地院審理時，楊坦承有邀集宋行竊，但否認有強盜犯行，宋則坦承犯行，法官審結依共同犯攜帶凶器踰越牆垣侵入住宅強盜罪，分別判處有期徒刑8年6月、7年4月，本案還可上訴，2人目前仍在押中。

檢警調查，楊姓男子因與楊姓屋主曾有債務糾紛，於今年2月20日上午8時許，邀集宋姓男子前往楊姓屋主中壢區住宅行竊，楊與宋約定行竊後各取得財物、毒品一半，當天上午入侵楊姓男子後門入侵屋內搜刮，未料卻驚醒楊姓屋主女友，楊指示宋持預藏膠帶將女子綑綁控制行動，再由宋搶取放置於1樓保險箱旁之撲滿，搶走現金1200元之銅板，楊則螺絲起子破壞保險箱後，強取放置於保險箱內之3小包海洛因，得手後欲離開現場，宋男則為女子鬆綁，見女子腳上之金腳鍊，也臨時起意搶走後離開現場，宋將金腳鍊以8561元價格出售給不知情林姓男子，並將其中3500元分給楊男。

受害女子隨後向警方報案處理，持桃園地院核發搜索票及桃園地檢署核發拘票於2月28日下午在桃園市龜山區分別拘提宋、楊2人到案，並扣得作案用衣物等證物，檢方複訊後依強盜罪嫌將2人起訴。

桃園地院審理時，被告楊男坦承有邀集宋男行竊，但否認有強盜等犯行，被告宋男則坦承犯行；法官審酌，被告楊、宋共同為本案加重強盜犯行，侵害被害人即告訴人之財產法益，嚴重侵害被害女子之人身自由，衡酌被告宋男犯後坦承犯行，非無悔意，被告楊、宋事後均與被害女子達成和解。

法官審結，楊、宋依犯共同攜帶兇器踰越牆垣侵入住宅強盜罪，分別判處有期徒刑8年6月、7年4月，仍可上訴；2人目前仍在押中。

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