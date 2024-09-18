屏東1對兄弟母親過世頓失依靠　枋寮警+地方公益團體伸援手

▲枋寮警分局石光所所長陳志宇聯絡地方公益團體幫助郭姓兄弟 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

領有智能障礙手冊的屏東縣獅子鄉郭姓兄弟，原本與母親以撿拾資源回收為生，去年媽媽過世，頓失經濟來源，倆人過著有一餐無一餐生活，枋寮警分局員警得知，聯繫地方公益團體進行救濟，並協助申請急難救助及就業輔導等社會資源，讓他們學習一技之長，自立生活。

枋寮警分局石光所所長陳志宇經常參與地方愛心公益團體，日前獅子鄉鄉民代表得知陳所長平日熱善好施的善舉後，便聯繫上陳所長期盼能號召社會善心人士一同伸出援手協助村內遭逢家庭重大變故的一對兄弟。

警方調查，獅子鄉郭姓兄弟，一位43歲、一位38歲，先前由母親一人照顧，靠著撿拾回收維生，母親去年已因疾病過世，家庭失去主要經濟來源，過著有一餐沒一餐的生活。

陳志宇得知後，立即聯繫地方善心團體，捐助生活物質，一起幫助他們兄弟度過難關，並協助申請急難救助及就業輔導等社會資源，期盼他們能夠早日走出傷痛並且習得得以謀生之一技之長。

枋寮分局長林俊雄非常肯定石光所同仁秉持「民愛警，警愛民」的精神，平時除了為地方治安交通打拼外，更是不忘弱勢家庭的困境，適時給予照顧及協助，讓受助者感到社會溫馨，足為同仁最優良的表率。