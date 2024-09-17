台東關山警收到麻豆「產地直送」　文旦包裹及親筆謝警感謝信

▲員警收到麻豆「產地直送」文旦包裹及親筆謝警感謝信。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



「學長！有你的包裹」，住在台南市麻豆的李男全家至台東縣關山鎮旅遊，騎自行車時小女兒(約11歲)皮包不慎掉落，路過民眾發現後報案，關山警察分局關山聯合所警員胡元弘及李雅筑拾起，並循線迅速通知失主李小妹妹至警所領取。李男與其小女兒開心至警所領取，臨走時除向員警致謝外，還說「中秋節會寄自家種的文旦與大家分享」。果然於17日收到來自「產地直送」的文旦，還附上小女兒親筆感謝信，讓這個中秋節格外溫馨。

失而復得肯定是件令人開心的事！於今年7月6日，李先生一家人至關山鎮旅遊，約8時許騎乘自行車體驗「環鎮自行車專用道」，整路清風拂面、風光明媚，田野景緻盡收眼底。一行人騎至「縱觀日月亭」時，小女兒因欣賞風景，皮包掉落而未注意。

所幸被一位慢跑路過的阿伯發現，去電110報案。關山聯合所警員胡元弘及李雅筑獲報隨即前往將皮包拾起，經檢視包內證件後，迅速通知遺失人領取。李先生接到員警來電，這才發現皮包不見了，雖然皮包內才幾百元，但那可是小女兒存了許久的零用錢。

於警所確認身份後，很快的完成領取程序，離去時一行人一再的跟員警們道謝，並且於閒聊時提到，自家在麻豆種植了約3甲多地的文旦，中秋節時會將寄送文旦答謝，員警直說「不用客氣，這是我們應該做的」。

隨著時間推移中秋節到來，關山聯合所果真收到了一個李先生自「台南市麻豆」所寄來的文旦包裹，且包裹上方還附上一封信件，經員警檢視，原來是李先生小女兒親筆所寫，感謝警察及撿到皮包的阿伯，才讓她沒被長輩責備，除感謝大家幫忙外，也不忘行銷自家文旦「好吃」。