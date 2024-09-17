19歲警專生花4300元完事涉白嫖「壞江湖規矩」　警約談樓鳳妹



▲林姓警專生買春卻遭黑幫擄走拍下自白影片坦承行搶吸毒，警方正深入追查。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

中秋節凌晨警專43期林姓學生（19歲）趁假期看了網路俗稱一樓一鳳賣春小姐廣告到新北市永和區永和路某社區大樓出租套房以4300元代價找了外籍小姐進行性交易，未料完事後，林男竟異想天開想要拿回「開妹妹」花費的金額，趁小姐盥洗時偷偷將女方錢包內的現鈔拿走被發現，雙方大吵後，黑幫圍事人員闖進來痛扁他一頓，並拍攝自白影片後傳給家屬和校方，索討7萬2千元遮羞費。

林姓學生母親接獲影片後，著急向永和警方報案，警方獲報後先在凌晨4時34分在桃園龜山區找到人，起初林男向警方表示，身上4300元現金遭搶走，新北刑大、永和分局共組專案小組展開調查，從清晨起陸續逮捕賣淫集團圍事的蔡姓主嫌等7人到案。

▲警專生涉嫌白嫖，警方將約談樓鳳女釐清案情。（示意圖／資料照，與本文當事人無關）



據了解，林男獲釋後，自己坦承「完成性交易後、想拿回嫖妓費用」才會動手拿賣春女皮包裡的現鈔，未料「白嫖」觸犯賣淫集團的江湖大忌，才會遭圍毆痛扁並拍攝自白影片擄走。落網的圍事幫眾也指控，林男就是偷小姐錢還打小姐才會被他們依江湖規矩圍毆帶走處理。

林姓警專生是否涉及竊盜及影片自白中的吸食毒品，仍有待警方後續調查清楚，新北警方強調絕不護短，目前已採驗林男的尿液送驗是否有毒品反應，但他坦承偷錢是在歹徒圍毆脅持、受暴力恐嚇下的自白，關鍵仍需等外籍賣淫女到案還原事發經過，才能確定林男是否真屬偷錢白嫖。



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