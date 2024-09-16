兒車禍終生坐輪椅夫又罹肝癌　苦情母當照服員肩挑生活重擔

▲恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌與警員潘柏恩救助謝婦家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

滿州鄉謝姓婦人婚後育有一子，就讀國中時發生車禍終生必須坐輪椅，先生最近又被診斷出罹患肝癌，全家生活重擔落在擔任照護員的她及微薄補助津貼，入不敷出，生活陷入困頓，恆春警分局員警得知後募款及民生物質前往救助，希望幫助她們家暫度難關。

恆春警分局長樂派出所所長鍾壽昌與警員潘柏恩擔服聯查勤務時探訪轄區，近日得知轄內45歲謝姓女子與丈夫婚後育有一子，孩子在就讀國中時因為一場車禍，導致終生都只能坐輪椅行動不便，最近丈夫被診斷出患有肝癌，因身體健康狀況無法工作，目前全家的重擔全仰靠謝女從事照顧服務員的微薄薪水以及兒子身障津貼補助，無法應付一個家庭的支出，生活陷入困難。

鍾、潘兩員得知她家狀況後，聯絡轄內善心人士至謝女住處拜訪關懷並捐款善款及民生物資，希望幫助他們家暫時度過難關，謝女對於善心人士的協助感到欣慰，並肯定警察走入社區主動關懷之精神。

分局長郭懷澤表示，警察不光只有維護治安，深入地方主動關心居民亦是重要的一環。肯定同仁主動積極關懷轄區弱勢居民態度，有效促進警察正面形象，足為同仁表率。