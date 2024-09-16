中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」　呼籲民眾落實交通安全

▲中秋假期「酒駕零容忍、執法無假期」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中秋月圓人團圓！9月17日為中秋節，雖然今年沒有連假，但有些民眾周休二日接著星期一請假，仍有4天假期，所以縱谷地區出現些許返鄉及旅遊人潮。台東縣警察局關山分局為維護轄內交通順暢及安全，將加強超速行駛、違規超車、酒駕、闖紅燈、未繫安全帶、未戴安全帽及無照駕駛等重大交通違規取締。另9月份為交通安全月，呼籲用路人「車輛慢看停、行人安全行」，落實「停讓文化」，共維大眾行的安全。

今年中秋假期沒有連假，返鄉人潮有明顯減少，但仍有許多異鄉遊子因「每逢佳節倍思親」，照往例把握假期返鄉與親友團聚。親友難得相聚，團聚餐敘難免會喝上幾杯酒，關山警察分局在此嚴正呼籲「酒駕零容忍，執法無假期」，將持續編排適當路檢點執行取締酒駕勤務，並針對易酒駕肇事地點加強巡邏攔査，防制酒駕案件發生，遏止酒駕歪風。

另台9線北起關山鎮的德高段，南至鹿野鄉的武陵段止，全長14.5公里全路筆直，就是因為路段直且路面平整，為了大眾行車安全，全線限速60公里，且該路段多處劃有雙黃線，禁止超車，並設置有紅綠燈及測速照相等。

除此之外，該分局還會不定時編排「交通稽查─雷射測速」勤務，請駕駛人依照速限、標誌、標線及號誌行駛，以確保行車安全。還有依公路局南區養護分局發布訊息表示，「明霸克露鋼便橋」預計於10月15日前完成修復，這段期間因梅山口至向陽路段持續進行路基加固及清理等作業，為顧及用路人行車安全，在明霸克露鋼便橋未修復前，梅山口至向陽段將暫不開放通行，東段也只能自海端起行駛至向陽止，請返鄉民眾及遊客務必注意。

關山警察分局表示，公路局之「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，該系統並介接高速公路局所建置之國道即時路況影像與道路績效資訊，民眾可利用智慧型手機、平板及桌上型電腦連線該網站，同時查詢省道及國道最新路況，網址為https://168.thb.gov.tw，或可收聽FM94.3警察廣播電台台東分臺，以掌握最新路況。亦可至臉書搜尋「台東縣警察局關山分局」粉絲頁，內PO有每日交通、治安及為民服務等資訊讓民眾參閱。民眾若發現可疑情事或是交通狀況，請撥打報案專線110，警察將儘速前往處置，以維民眾生命財產安全。