北市抽水站又漏油！王欣儀要水利處儘速查明肇責　蔣市府應鎖緊螺絲

▲使用攔油索及吸油棉控制浮油範圍。（圖／王欣儀辦公室提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市建國新生抽水站在昨（16）日驚聞發生漏油事件，大量油污溢出造成污染，由於事件發生的主因、漏油數量仍未釐清，國民黨台北市議員王欣儀要求水利處即刻防止污染擴大，以避免殃及環境生態，並儘速查明肇責，依規嚴懲失職。

王欣儀17日表示，研究室在昨日晚上接獲民眾舉報「新生大排特一左有漏油，漏油數量高達數千公升」後隨即分別向水利處及環保局進行查證。

水利處指出，建國新生站共用主油槽，在16日凌晨同仁發現系統異常啟動，至現場查看是自動補油至特一右主油槽後溢出至防溢堤，現場防溢堤已處理完成，因有部分油污流於前池，也已使用攔油索及吸油棉控制浮油範圍，但因天色昏暗視線不佳，廠商將於今（17）日持續清理內池浮油；而有關異常起動情形已請維護廠商查證中。

環保局說，昨接獲通報後已派員巡查，因新生站閘門均保持關閉未開啟，未發現油污污染河川之情事，故暫不予以開罰。

王欣儀質疑，水利處轄下的「雙園抽水站」、「大龍抽水站」皆曾發生漏油事件，已是累犯，這次疑似發生高達數千公升的溢漏油，系統的防漏警示是毫無功能嗎？此外在今年年初，水利處才剛完成抽管一、二科合併的變革，不知是否因管理不善而更加鬆散，再度致生災變？

王欣儀強調，現為汛期，為確保防洪功能順利運行，蔣市府必須鎖緊螺絲、謹慎面對，儘速查明事件發生原因後公諸於眾，並進行相關檢討改進作為、依規獎懲，以保障市民生命財產安全。