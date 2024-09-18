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快訊／享年48歲！許家蓓罹子宮內膜癌今凌晨病逝　議會民進黨團證實

▲▼台北市議員許家蓓市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許家蓓。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓18日凌晨2時25分因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。台北市議會民進黨團稍早透過新聞稿證實此事，表示對於許家蓓的離世，許家蓓團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。

民進黨團表示，許家蓓於今年5月確診子宮內膜癌，並在馬偕醫院接受治療，全心全意投入治療。抗癌的過程即便辛苦，但她仍以樂觀態度面對、不放棄治療，原規劃康復後投入抗癌公益活動擔任志工等，希冀共同推動癌症防治。對於許家蓓的離世，許家蓓議員團隊及家人感謝外界的關心及鼓勵，台北市議會民進黨團刻正協助後續治喪事宜。

民進黨團指出，許家蓓於2014年以2萬1444票之第二高票當選松山信義區台北市議員，當時為該選區最年輕市議員，許家蓓議員分別於2014、2018、2022年三度當選議員，三屆議員任期，地方建設及服務案件近萬件，勤跑基層讓選民留下深刻印象，打破政二代刻板印象。

民進黨團說，許家蓓關注青年、動保、銀髮、婦幼等政策，上任後推動全國首創「共融式遊樂場」，讓0歲到99歲的大朋友小朋友、身心障礙或行動不便的孩童也有遊樂的權利；共融式遊樂場於台北市擔任領頭羊推動後，在全國各縣市開枝散葉，造福孩童，許家蓓也推動全市公有公廁全面加裝扶手及求助鈴、推動老公寓加裝電梯及都市更新等。

民進黨團稱，除了議會問政外，許家蓓也積極經營地方，勤跑基層，自上任第一屆便持續辦理公益義剪活動、免費法律資訊、親子活動等回饋鄉里，以親和、勤奮的形象及服務，在地方累積好風評。

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