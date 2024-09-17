　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

▲四川成都天府熊貓塔。（圖／翻攝微博）

▲四川成都天府熊貓塔。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

今（2024）年中秋節適逢「超級月亮」滿月，也就是天文學上的「近點朔望月」，月球在滿月期間處於近地點附近，從視覺上看起來十分的巨大，同時，「超級月亮」的亮度會比一年中距離地球最遙遠的滿月高約30%，平均60年才會出現一次，因此，大陸官方也整理出十大賞月勝地的觀月指南，讓民眾別撲了空！

▲超級月亮。（圖／翻攝央視）

▲超級月亮。（資料圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，從「中國天氣網」推出的2024全國中秋賞月地圖來看，9月17日夜間，新疆、陝西、內蒙古東部、黑龍江、山東中西部、安徽、江西、江蘇、浙江、上海等地天氣條件較好，大部地區皓月當空，能夠清晰地看到天空中「白玉盤」般的圓月。值得一提的是，中秋假期前兩天，颱風「貝碧佳」將給江浙滬等地帶來強風雨天氣，但中秋當天風雨影響陸續結束，不會影響當地公眾賞月出行。

「中國天氣」官方整理出的十大賞月勝地中，大陸西部第一高塔，四川成都的天府熊貓塔擁有得天獨厚的「高處」賞月條件，中秋夜成都將以多雲天氣為主，登上塔頂，或能欣賞到萬家燈火與皎潔月光相輝映的盛景。

▲湖南長沙岳麓山夜景。（圖／翻攝微博）

▲湖南長沙岳麓山夜景。（圖／翻攝微博）

此外，青島嶗山的「太清水月」之景曾被評為「中國最美賞月地」；湖南長沙岳麓山則被譽為當地離月亮最近的地方，無高樓阻擋；北京盧溝橋的「盧溝曉月」則是燕京八景之一。不過，上述三地中秋夜或為陰雨天氣，難見圓月。

▲杭州西湖上的「月亮船」。（圖／翻攝微博）

▲杭州西湖上的「月亮船」。（圖／翻攝微博）

至於杭州西湖的「三潭印月」和蘇州的「石湖串月」美景，在貝碧佳颱風離開後，中秋夜天氣將轉為晴或多雲；在海邊聽著潮水聲賞月也是不錯的選擇，深圳西湧海灘是大陸最優美八處海灘之一，也擁有深圳最大的沙灘，賞月民眾可以有所期待。

遼寧瀋陽最大的人工湖泊丁香湖擁有「平湖秋月」的景色，也是《央視》2024年中秋晚會的舉辦地，當晚，瀋陽市以多雲天氣為主，晚會現場上空將出現彩雲追月的美景。

▲山西大同古城。（圖／翻攝微博）

▲山西大同古城。（圖／翻攝微博）

「黑神話 悟空」遊戲的成功也帶動山西古建築群的旅遊熱潮，其中，大同古城成為2024年黑馬旅遊地，在中秋夜雲量較多的情況下，民眾或可欣賞到月光與古城牆相輝映的浪漫美景。

▲上海朱家角古鎮。（圖／翻攝微博）

▲上海朱家角古鎮。（圖／翻攝微博）

位於上海的江南水鄉「朱家角古鎮」在今年中秋夜十分晴朗，圓月升起時，「鏡花水月」的美景將完美呈現，也被視為2024中秋夜最佳賞月之地。

ET快訊
快訊／輕航機墜海！　緊急搜救中
快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男移送　副駕女跛腳現身
快訊／新北烘爐地驚見焦屍！　男陳屍涼亭
「瘋狂小楊哥」公司遭立案調查！　官方首度發聲
遊台遇八仙塵爆「全身80％燒傷」逃死劫！　9年後她從醫救人
「木曜女神」慶祝中秋脫了！　超兇上圍包不住
YTR儒哥瘋傳是富二代　1業配就能月入百萬↑
喪屍開賓士撞死阿嬤！5歲孫女肝臟撕裂　躺ICU與死神搏鬥中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

陸女爬佛像大喊：老子是活菩薩，都給我跪下！

官網崩了！iPhone 16 Pro Max預售秒殺　陸網：只是嘴上說不買

奧運被淘汰後再出發！　陸跨欄女神拿下國內田徑大滿貫

強颱「貝碧佳」登陸蘇州　居民傻眼：巨響後「屋頂被吹飛」

騰訊馬化騰重奪陸首富寶座　440億美元超越農夫山泉鐘睒睒

逛服貿會搶打卡！特斯拉「未來感」越野車北京亮相

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

舒華唱子瑜新歌「雨琦變電音版」　Minnie公認遊戲爛...3秒就結束XD

光良演唱會外國男獻唱《童話》　深情詮釋：我學的第一首中文歌

男孩大隊接力「接棒往起點衝」　隊友抱頭絕望...他尷尬：跑反了

羅時豐姪子拆夥後「重新上片」　媽媽哽咽不捨：不用管別人說什麼

啦啦隊女神艾璐懷孕了！　宣布退隊：扛起做媽媽的責任

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

僅差3秒！　「貝碧佳」風大男子起身關門…躲過天花板坍塌

小楊哥公司「三隻羊」遭立案調查！　「假香港月餅」涉誤導消費者

「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

陸女爬佛像大喊：老子是活菩薩，都給我跪下！

官網崩了！iPhone 16 Pro Max預售秒殺　陸網：只是嘴上說不買

奧運被淘汰後再出發！　陸跨欄女神拿下國內田徑大滿貫

強颱「貝碧佳」登陸蘇州　居民傻眼：巨響後「屋頂被吹飛」

騰訊馬化騰重奪陸首富寶座　440億美元超越農夫山泉鐘睒睒

逛服貿會搶打卡！特斯拉「未來感」越野車北京亮相

快訊／台東外海驚傳輕航機落海　花東海巡急派船艇全力搜救中　

Ella用按摩棒氣到尪！　楊祐寧到「矽膠娃娃主題旅館」爆家庭革命

快訊／逆向撞釀「1死6傷」！新竹毒男4罪移送　副駕女跛腳現身

「新新併」首關！新光金紀念品領至10／3　44萬委託書徵求起跑

台南男中秋安平賞月　疑遭高空煙火炸傷眼睛急送醫

嫦娥六號「月背土壤」首篇研究論文公開　含少量非玄武質物質存在

傳產哥中秋禮金6000元「還加薪7000元」！一票羨煞：拿月餅還報稅

美女主播被盜高鐵點數！怒公開截圖「下最後通牒」：不然就去報警

冬山免費夜景！梅花湖有「巨型水上月亮」　還有彩色燈海超浪漫

諾羅病毒多和1食材有關！營養師曝「5大食物中毒」：烤肉小心了

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

少女墜入枯井　奇葩父親堅持先拍照、阻救援

中國第一高樓「上海中心」千噸阻尼器抗貝碧佳14級風 搖晃肉眼可見

陸公職補習班宣傳：努力，抱同齡人的女兒

金價猛漲！上海銀樓生意卻慘淡

中國經濟寒流！專家：恐蔓延新能源車

iPhone 16 Pro Max秒殺！陸網：嘴上說不買

搶打卡！特斯拉「未來感」越野車亮相服貿會

2024香港小姐冠軍出爐 水汪汪大眼睛激似女神李嘉欣

「貝碧佳」狂襲蘇州！廚房瞬間變露天

人妻偷吃「孩子同學的爸爸」　元配氣炸！衝家長群組公布壞壞片

一天遭5機構解約　普華永道半年已丟60多單

10人公車下7人剩幾人「答案不是3」！老師給答案

小鋼砲「貝碧佳」以巔峰強度登陸上海

全球首台「人體哈伯望遠鏡」 最快15秒完成全身掃描成像

更多熱門

相關新聞

明起全台濕答答「一圖看雨區變化」　中秋賞月桃園以南機率高

明起全台濕答答「一圖看雨區變化」　中秋賞月桃園以南機率高

今天是中秋節，中央氣象署指出，今晚水氣增多，北海岸、東半部到恆春半島雲量增加，甚至有降雨情形，可能雲縫中賞月，桃園以南地區賞月機率滿高。周三起至下周一處於低壓帶環境，水氣偏多，天氣不穩定，全台各地都有降雨機會。

奧運被淘汰後再出發！ 陸跨欄女神拿下國內田徑大滿貫

奧運被淘汰後再出發！ 陸跨欄女神拿下國內田徑大滿貫

今晚中秋「超級月亮」9年來最大！還有土星合月　本世紀僅今年可見

今晚中秋「超級月亮」9年來最大！還有土星合月　本世紀僅今年可見

今中秋「極陰日」　4生肖大沖煞要閃月

今中秋「極陰日」　4生肖大沖煞要閃月

高雄機車「詭異麻花」交疊！　短褲妹驚坐分隔島啜泣

高雄機車「詭異麻花」交疊！　短褲妹驚坐分隔島啜泣

關鍵字：

中秋賞月超級月亮旅遊勝地景點

讀者迴響

熱門新聞

即／彰化超商驚傳猝死！男躺店內沙發「已有屍斑」

女球迷「大巨蛋觀眾席」當場脫衣！　超胸內衣全露出

竹市賓士逆向猛撞1死6傷　肇事男被搜出「喪屍煙彈」

劉品言烤肉穿細肩背心激辣！　「解放事業線」低胸全看光

不是NIKE！「1品牌球鞋」銷量衝600%　網超愛：日本走1周都不痛

32本進擊的巨人漫畫被丟　兒怒告媽

曹雅雯「深夜帶195國手回家」全被拍

阿諾遭主持人手伸內衣揉胸！

獨／女董座刷738萬買到假愛馬仕　超慘現況曝

侯佩岑「46歲臉蛋變形」！驚見鼻子變90度

台灣「隱形冠軍」跌落神壇　2大廠房淪法拍

中秋節3生肖財運炸裂！5生肖甩開陰霾

漢來集團「長公子」偷情tiktok直播主　身分曝光

漢來集團「長公子」爆不倫戀　與女秘書婚外情

本土劇娜美宣布暫離台灣「遊學菲律賓」！　張家瑋圓夢嗨喊：好期待

更多

最夯影音

更多

婦等紅燈「連人帶車」暈倒　多名騎士急停車上前救援

孫女安靜乖巧給全家抱抱　爺爺一抱...秒變臉大哭XD

新竹毒蟲逆向衝撞釀1死6傷　車內搜出喪屍煙彈、道具槍

新竹賓士逆向猛撞1死多傷！肇事男被搜出「喪屍煙彈」坐遺體旁叼菸

女記者捲京華城洩密！　研究路線照鏡臭臉快閃

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

深度剖析限貸下的買房秘訣

深度剖析限貸下的買房秘訣

限貸令下房市迷局怎解？跟著「琦郁房事悄悄話」深入剖析，找出最貼近現實的一手資訊！

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面