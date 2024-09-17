「中秋滿月＋超級月亮」60年一遇　陸十大賞月勝地一次看

▲四川成都天府熊貓塔。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

今（2024）年中秋節適逢「超級月亮」滿月，也就是天文學上的「近點朔望月」，月球在滿月期間處於近地點附近，從視覺上看起來十分的巨大，同時，「超級月亮」的亮度會比一年中距離地球最遙遠的滿月高約30%，平均60年才會出現一次，因此，大陸官方也整理出十大賞月勝地的觀月指南，讓民眾別撲了空！

▲超級月亮。（資料圖／翻攝央視）

《澎湃新聞》報導，從「中國天氣網」推出的2024全國中秋賞月地圖來看，9月17日夜間，新疆、陝西、內蒙古東部、黑龍江、山東中西部、安徽、江西、江蘇、浙江、上海等地天氣條件較好，大部地區皓月當空，能夠清晰地看到天空中「白玉盤」般的圓月。值得一提的是，中秋假期前兩天，颱風「貝碧佳」將給江浙滬等地帶來強風雨天氣，但中秋當天風雨影響陸續結束，不會影響當地公眾賞月出行。

「中國天氣」官方整理出的十大賞月勝地中，大陸西部第一高塔，四川成都的天府熊貓塔擁有得天獨厚的「高處」賞月條件，中秋夜成都將以多雲天氣為主，登上塔頂，或能欣賞到萬家燈火與皎潔月光相輝映的盛景。

▲湖南長沙岳麓山夜景。（圖／翻攝微博）

此外，青島嶗山的「太清水月」之景曾被評為「中國最美賞月地」；湖南長沙岳麓山則被譽為當地離月亮最近的地方，無高樓阻擋；北京盧溝橋的「盧溝曉月」則是燕京八景之一。不過，上述三地中秋夜或為陰雨天氣，難見圓月。

▲杭州西湖上的「月亮船」。（圖／翻攝微博）

至於杭州西湖的「三潭印月」和蘇州的「石湖串月」美景，在貝碧佳颱風離開後，中秋夜天氣將轉為晴或多雲；在海邊聽著潮水聲賞月也是不錯的選擇，深圳西湧海灘是大陸最優美八處海灘之一，也擁有深圳最大的沙灘，賞月民眾可以有所期待。

遼寧瀋陽最大的人工湖泊丁香湖擁有「平湖秋月」的景色，也是《央視》2024年中秋晚會的舉辦地，當晚，瀋陽市以多雲天氣為主，晚會現場上空將出現彩雲追月的美景。

▲山西大同古城。（圖／翻攝微博）

「黑神話 悟空」遊戲的成功也帶動山西古建築群的旅遊熱潮，其中，大同古城成為2024年黑馬旅遊地，在中秋夜雲量較多的情況下，民眾或可欣賞到月光與古城牆相輝映的浪漫美景。

▲上海朱家角古鎮。（圖／翻攝微博）

位於上海的江南水鄉「朱家角古鎮」在今年中秋夜十分晴朗，圓月升起時，「鏡花水月」的美景將完美呈現，也被視為2024中秋夜最佳賞月之地。