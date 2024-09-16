國小師引「陶侃搬磚」罰學童　校方：方式不宜！已予告誡

▲雲林某小學老師以效仿古人「陶侃搬磚」故事體罰多名沒寫功課學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝，圖片經變造處理）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣2022年發生一件國小學童因沒做功課，遭老師以「搬磚塊」體罰，讓孩子搬2到4塊磚塊到3樓，校方調查的相關影片近日流出。校方表示，影片是1年多前的事，經校事議會調查結果，老師係以古人「陶侃搬磚」故事教導學生，但校方認為不妥仍予告誡。

最近Youtube老師修理學生的影片《搬磚虐童》流傳，影片中一名主任詢問受罰學生為何要搬磚塊，學生回答「沒做功課被老師罰」，學生擦擦淚再說「有人搬2塊有人搬4塊到3樓，有人搬上去有人搬下來，且要在規定時間內搬完」。主任當場回孩子，「好！好！別哭！會跟學校反應。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後發現，這位體罰學生的是在地資深老師，利用早自習時間處罰學童，已剝奪學生受教權。但事發後，學校沒作任何懲處，該師亦繼續教學。現任校長對此說明，這是1年多前的事，學生當時是4年級目前已6年級了，當時經校事會議調查結果是「體驗課程」，校方也已將該案呈報教育處，會依相關規定處理。

校方許姓主任指出，該資深教師任教已20多年，平時管教學生較嚴格，但也是為學生好，之所以讓沒做功課的學生搬磚塊，係以古代名士「陶侃搬磚」的故事，以搬磚方式，要學生認真學習，用意雖也出自教育，但方式不宜，校方已予告誡，要她改用合適方式管教，同時也對這些搬磚學生加以輔導。

雲林縣教育處長邱孝文表示，家長若遇學校管不當，可向校方陳情，再由學校召開校事會議調查，校事會議成員也含蓋家長委員，調查結果會轉交給校方依規定處理，對於該案將會再進一步了解後處置。

▲雲林某小學老師以效仿古人「陶侃搬磚」故事體罰多名沒寫功課學生。（圖／記者蔡佩旻翻攝，圖片經變造處理）