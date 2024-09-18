台灣歷久不衰的飲品竟不是珍珠奶茶？內行人推它「讓人一喝就愛上」高CP值又消暑

▲秋老虎發威！最近網友發現比珍珠奶茶還消暑的飲料，在7-11就買得到！（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

在手搖飲和超商飲品的市場中，珍珠奶茶一直以來都佔據著重要地位，然而另一款歷久不衰的飲品——冰淇淋紅茶，最近也悄悄在網友間掀起了一股討論熱潮，甚至被內行人大推是「讓人一喝就愛上」的最佳選擇！一名網友就在「Dcard論壇」發文表示，從小到大他最愛喝的就是清心或50嵐手搖店的冰淇淋紅茶，不過最近超lag發現7-11竟然也買得到，於是決定來一場飲料界的對決。他在貼文中也舉手發問其他網友，「你們覺得哪家的冰淇淋紅茶最好喝？想知道還有哪些選手可以一起來參賽！」

這篇貼文一出，立刻吸引無數網友回應加討論。網友紛紛表示，自己也對冰淇淋紅茶也情有獨鍾，和原POㄧ樣點過7-11冰淇淋紅茶的網友就指出，「我覺得7-11的可以點半糖少冰真的很棒！」另一位網友也大力推薦手搖店「清心和50嵐的冰淇淋紅茶都很不錯」，但他也贊同如果半夜要喝冰淇淋紅茶的話，「還是只有小七能滿足需求！」說到為什麼獨愛冰淇淋紅茶，有網友就給出超精闢解釋，「在冰淇淋融到一個冰點的時候喝，第一口就超解熱」、「因為冰淇淋紅茶的價格比奶茶便宜，可是味道更濃厚啊！」一票網友也＋1直呼，「真心不騙，冰淇淋紅茶就是一喝就愛上，而且CP值還超高！」

不僅如此，網友們甚至開始比較各家冰淇淋紅茶的特色和優勢。一位網友熱情分享，「你們知道清心才是冰淇淋紅茶的鼻祖嗎？每次喝都能一秒回到童年！」、「我喜歡7-11的冰淇淋紅茶有一種特有的茶香，讓人忍不住一直喝」、「7-11的賣點就是24小時都有，我半夜去幫女友買非常方便，完全不用擔心太晚關店」、「小7好喝度和手搖店有得拚，買一送一就是買爆的最佳好時機，CP值真的超高！」還有人提到，「50嵐才是我大哥，他們家的冰淇淋紅茶一喝就ㄉㄧㄠˊ欸！」不過也有精明的網友推眼鏡表示，「話說我覺得這3家的香草冰淇淋味道都滿像的哈哈，應該是用了同款冰淇淋吧？」、「最終贏家就是冰淇淋吧！無論紅茶怎樣，冰淇淋才是靈魂所在，選對冰淇淋最重要！」

▲▼人間清醒的網友表示，無論紅茶怎樣冰淇淋才是靈魂所在，要喝到好喝的冰淇淋紅茶，選對冰淇淋最重要！

值得一提的是，除了基本的冰淇淋紅茶，網路老饕們也探索出更多元的搭配方式。有網友分享自己的私房特調，「我都選冰淇淋紅茶再加珍珠耶，喝起來更濃郁，口感也更豐富！」、「想要讓飲料更濃郁，一定要再加一球冰淇淋的吧」、另一位網友「更狠」表示，「我都買奶茶加冰淇淋，直接變成厚奶茶，超級過癮！」這些創意搭配讓冰淇淋紅茶的魅力更加無限，也讓不少網友笑喊，「這篇的留言我都要截圖存起來！」

綜合Dcard網友的討論，不難看出「冰淇淋紅茶」在手搖控的心中佔有多麼重要的地位，不僅僅是一杯飲品，更承載了許多人的回憶與情感。無論是24小時都能買到的7-11，還是經營數十年的經典手搖飲料店，冰淇淋紅茶都以特有的風味和超多樣和自由的搭配方式，深受消費者喜愛。趁著最近秋老虎發威、氣溫又屢創新高，還沒有被冰淇淋紅茶圈粉的人，不妨趁這個機會直衝任何一間手搖店或小七，讓這款「一喝就愛上又高CP值」的冰淇淋紅茶，為繁忙的日常生活添加消暑的療癒風味。