黎巴嫩真主黨「呼叫器」集體爆炸！　台灣製造商金阿波羅回應了

▲台灣汐止金阿波羅公司製造的通訊呼叫器，目前仍可在官網上檢視。（圖／翻攝金阿波羅官網）

記者莊智勝／新北報導

黎巴嫩真主黨成員使用的通訊呼叫器（台灣俗稱BB Call）於當地時間17日下午傳出「同時爆炸」，導致至少9死、近3000人受傷；而根據外媒最新消息指出，該批通訊呼叫器製造商為「Gold Apollo」（金阿波羅），竟是位於台灣新北市汐止的公司。對此，記者致電金阿波羅詢問，公司表示，目前內部正在釐清中，初步研判可能是出貨後、在送抵黎巴嫩前被動手腳，稍後將會發布完整聲明回應。

綜合外電報導，這起同時集體爆炸事件是史無前例的「科技作戰」方式，真主黨指責該爆炸攻擊是以色列所發起，但對此以方目前沒有任何回應。據了解，黎巴嫩真主黨內部基於安全理由，偏好使用呼叫器聯繫，並訂購3000多支呼叫器，到貨後分發給黨員使用。以色列方疑似掌握相關訊息，在該批呼叫器運抵黎巴嫩前就先行動了手腳，由於該呼叫器只有真主黨員才會擁有，因此此次爆炸可說是相當精準的「鎖定打擊」。

《BBC》報導指出，這起爆炸案發生在當地時間17日下午3時30分，造成至少9死、逾3000人受傷；黎巴嫩相關單位表示，在爆炸後大量傷患湧入當地醫院，初步統計至少有200人傷勢嚴重、有危及生命可能，大部分傷患傷勢集中在腰部、臉部、眼睛、以及手部，甚至有部分傷者手指都遭炸斷。

在這起離奇爆炸案發生後，外媒也發現該批呼叫器製造商竟是來自台灣汐止的公司「Gold Apollo」（金阿波羅）。對此記者致電詢問，金阿波羅公司初步指出，今天(18日)早上接獲消息後，內部正在緊急開會中，由於公司只是製造商，初步研判應是在出貨以後、送抵黎巴嫩期間遭第三方動手腳，才有可能在同時間引爆。金阿波羅還指出，目前公司官網疑似遭到駭客攻擊，已經無法正常顯示，後續完成釐清後，公司將會發布澄清聲明，對外作出完整回應。

▼黎巴嫩發生呼叫器集體爆炸，大量傷者瞬間湧入當地醫院。（圖／路透）

