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社會 社會焦點 保障人權

18歲女大生騎機車上國道！沒戴安全帽「開心比YA」　警送3罰單

記者閔文昱／綜合報導

國道1號苗栗交流道近日出現驚險一幕，有民眾16日下午開車行經該路段時，目擊路肩竟有一名年輕女騎士沒戴安全帽騎上國道，對方發現鏡頭在拍後，甚至還開心比「YA」，畫面在網路上曝光後引發關注。對此，警方表示，女騎士為18歲楊女，以依法舉發誤闖國道、無照駕駛、未戴安全帽等3項違規，最高可罰3萬500元。

據了解，楊女是一名大一新生，當天要到北部訪友，但因不熟路況，跟隨Google導航行駛，卻沒有開啟機車模式，導致誤闖進入高速公路，還一路北上騎了10多公里。對此，警方在117公里處的造橋南地磅站附近，緊急將楊女攔停，並由拖吊車將機車載離國道。

▲一名18歲女大生近日騎機車誤闖國道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲一名18歲女大生近日騎機車誤闖國道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

事實上，依《道路交通管理處罰條例》，機車誤闖國道可處3000元到6000元以下罰鍰；無照駕駛可處6000元以上到2萬4000元罰鍰；楊女又未戴安全帽騎車可處500元罰鍰，總計最高可罰3萬500元。警方目前依法舉發，後續也將檢視相關事證，進一步追查女大生是否涉及公共危險罪。

▲一名18歲女大生近日騎機車誤闖國道。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

警方呼籲，用路人應遵守標誌標線指示行駛，並注意開啟導航的模式，以確保安全不會走錯路。另外，無照駕駛、未戴安全帽等行為，都將依法嚴懲。

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