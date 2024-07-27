12歲女童罹罕病「一天癲癇120次」　英醫竟怪她：TikTok看太多

▲潔西卡罹患罕見免疫與神經疾病。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

英國一名12歲女童突然無法控制身體，癲癇頻繁發作，卻被醫師質疑是「太常看TikTok」引發症狀。如今，她被確診罹患罕見的免疫與神經疾病，正在積極治療中。

《每日郵報》報導，潔西卡（Jessica）2021年開始經常無法控制身體，她會不自主顫抖與抽動，無法好好坐著，之後逐漸惡化成不斷重複字詞、辱罵髒話，最後甚至開始癲癇，最嚴重時一天發作120次。

母親海倫（Helen Huitson）表示，儘管潔西卡多次送醫，上述症狀卻被醫師歸咎於「焦慮」等心理問題，或者「她看太多TikTok」，在模仿網路上看到的影片。

▲海倫希望提高人們對於貓熊症的認識。（圖／翻攝臉書Helen Huitson、Jessica Joan Huitson）

最終，潔西卡被診斷出「與鏈球菌感染相關的兒童自體免疫神經精神異常」（PANDA），由於縮寫與貓熊英文相同，又被暱稱為「貓熊症」。

根據非營利組織PAN PANDAS UK，「貓熊症」症狀包括焦慮、抽動、憂鬱、失眠、易怒、動作或感官異常等。海倫表示，她受訪是為了提高人們對於這種罕病的認識。

現年15歲潔西卡接受私人免疫學家與神經學家的建議後，計畫接受免疫靜脈注射免疫球蛋白（IVIG）治療，阻止免疫系統攻擊健康細胞，家人也正在為她募款籌措醫藥費。