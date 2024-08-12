胃脹氣以為吃太多披薩！她暴瘦38kg才揭患克隆氏症　每天跑廁所30次

▲克羅姆出現嚴重胃脹氣、體重急降38公斤、一天內排便多達30次等問題，就診後才發現患上了克隆氏症，必須接受手術，切除結腸。（組圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

英國24歲女子克羅姆（Matilda Crome）在義大利旅遊時，離奇出現嚴重胃脹氣、頻繁排便等問題。起初，她以為自己只是因為吃了過多披薩，才引發相關症狀，不料她回國後卻發現體重急速下降38公斤，一天內排便多達30次，就診後才發現患上了克隆氏症，生活備受影響。

據《太陽報》報導，克羅姆的症狀最早始於14歲。當時，克羅姆正與家人在義大利度假，不料她卻在旅途中頻繁出現胃脹氣、排便次數增加等問題，讓克羅姆不堪其擾。

起初，克羅姆以為這是因為她在義大利吃了太多披薩，出現麥麩不耐症的結果，便沒有將症狀放在心上。不過，克羅姆返回英國後，病況還是沒有改善，於是她決定要向醫師求助。

▲克羅姆起初以為自己吃了太多披薩才導致腸胃不適，豈料最後卻被斷定是患上了克隆氏症。（圖／達志／示意圖）

克羅姆到醫院就診後，醫師只將她的症狀歸因於經痛，或是腸道激躁症（IBS），直到克羅姆在排便時發現血跡，她和醫師才意識到情況可能非常嚴重，最後更被斷定患上了慢性腸道炎「克隆氏症」（Crohn's Disease）。

隨著病情惡化，克羅姆的生活也受到了嚴重影響。由於她一天需要排便30次，因此她幾乎無法像普通人一樣上學和工作，不得不在家中參加中等教育普通證書（GCSE）的考試，讓老師坐在床邊監考。

除此之外，克羅姆的體重也驟降了38公斤，她甚至一度還差點因為敗血症喪命。儘管服用了類固醇，並且每月都接受藥物注射，不過克羅姆的症狀依然持續，並多次因為嚴重疼痛被送到急診室搶救。

幸運的是，克羅姆在接受切除結腸的手術後，健康狀況已獲得改善，她還實現了長久以來的登山夢想，並獨自前往西班牙和摩洛哥探險。克羅姆表示，雖然患上克隆氏症極大地改變了她的生活方式，但她仍然決心過上積極的生活。