關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證　展現台東減碳成果再加一

▲台東關山鎮榮獲低碳永續家園銀級認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「恭賀關山鎮成為台東縣第一個榮獲低碳永續家園銀級認證鄉鎮」，為達成2050年淨零排放目標，台東縣政府積極配合環境部推動「低碳永續家園評等推動計畫」，在縣府的輔導下，關山鎮經環境部專家委員現場評鑑，對於地方共同推動低碳行動作為表示高度肯定，成功取得最高銀級認證的好成績，同時為台東縣第一個獲得此項殊榮的鄉鎮。

饒慶鈴縣長提到，關山鎮之所以能在今年獲得銀級認證，歸功於平日致力於氣候變遷調適與低碳行動的努力，並期望未來能結合民間團體共推節能減碳，將永續韌性持續推廣到各社區與村里，進而減少溫室氣體排放，達到環境永續的目的。

台東縣環保局指出，關山鎮於民國104年進行全鎮路燈汰換工作，將傳統水銀路燈更換為LED路燈，不僅照明亮度較高外，亦可有效節省不必要之用電支出，達到節能減碳目的；規劃達谷梵濕地，做到儲存並調節水源、提供農田灌溉及防汛、培育原生種豐富生態；藉由關山親水公園結合外環綠帶，成為全國第一條觀光休閒專用自行車道，並帶動環境教育與生態公園保護，可供遊客作為戶外自然教學的絕佳場所。

預計將擁有86年歷史的里壠官舍修繕成青年創業基地，並將其餘四處老舊建築翻新，達到舊建築保存活化再利用；將原本為關山鎮農會碾米工廠及閒置穀倉，改造成米國學校餐廳、農村文物故事館、米國學校體驗教室，成為臺東縣第七處通過環境教育場域認證的場所，希望為台灣農業未來盡一份心力，將農業永續傳承，找回失落米食文化。

環保局長郭建成表示，氣候變遷調適為近年來相當重要的議題，希望透過各鄉鎮、村里、社區、部落和民眾一同合作，攜手努力打造低碳排、環境永續經營的鄉鎮，隨著氣候變遷調適議題的擴大，鼓勵民眾從改變生活習慣開始，慢慢一步步往低碳家園邁進，落實淨零碳排的願景。