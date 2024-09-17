美國饒舌大咖「吹牛老爹」被逮捕！遭爆性販運　面臨聯邦起訴

▲美國饒舌歌手吹牛老爹被控性販運及毆打前女友，預計明天公布起訴書內容。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國饒舌歌手吹牛老爹去年底接連被控從事性販運、毆打前女友等罪行，多年名聲毀於一旦。美國聯邦法院今天表示，吹牛老爹晚間已被聯邦探員逮捕，預計明天公布起訴書內容。

綜合法新社與路透社報導，紐約南區檢察官威廉斯（Damian Williams）在聲明中表示，由他辦公室提起的一封密封起訴書是此次逮捕依據，「我們預計明天上午公開起訴書，屆時將進一步說明」，未透露具體指控細節。

吹牛老爹的律師艾格尼費羅（Marc Agnifilo）在提供給法新社的聲明中表示，本姓康姆斯（Combs）的吹牛老爹（Sean“Diddy”Combs）料到將面臨相關指控，已提前搬到紐約，並稱律師團隊對於「美國檢察官辦公室決定繼續追究我們認為不公正的起訴感到失望」。

吹牛老爹涉及多起民事官司，這些訴訟將他描述為暴力的性掠奪者，稱他利用酒精和毒品來控制受害者。今年3月，聯邦探員對他的住處進行突襲搜查，這次大規模行動顯示聯邦調查正對他展開調查，並可能提起刑事訴訟。

他的律師團隊今天表示，康姆斯將「配合調查」，並「期待在法庭上為自己辯白」。